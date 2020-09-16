ES registra 3.388 mortes e mais de 121 mil casos de coronavírus

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.388 mortes e 121.710 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (16). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 736 novos casos e 12 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.938 registros da doença, seguida por Serra (14.660), Vitória (14.607), e Cariacica (11.347). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.999 moradores infectados.
CURADOS
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 111.340 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 347.680 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.