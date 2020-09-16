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Painel Covid-19

ES registra 3.388 mortes e mais de 121 mil casos de coronavírus

Dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados nesta quarta-feira (16), mostram que o Estado registrou 736 novos casos confirmados e 12 óbitos por coronavírus em 24 horas

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 16:56
Ministério da Saúde dificulta publicidade a casos de coronavírus no Brasil
Coronavírus: mulher usando máscara de proteção facial Crédito: Tumisu/ Pixabay
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.388 mortes e 121.710 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (16). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 736 novos casos e 12 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 16.938 registros da doença, seguida por Serra (14.660), Vitória (14.607), e Cariacica (11.347). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.999  moradores infectados.

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CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 111.340 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,8% e, até agora, 347.680 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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