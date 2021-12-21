ES investiga presença da variante Darwin em 74 casos de H3N2

Nésio Fernandes, secretário estadual de saúde Crédito: Vitor Jubini

Correção O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, havia informado em entrevista pela manhã que as duas mortes e os 74 casos identificados de H3N2 no Estado estariam relacionados com a cepa Darwin. Após a publicação da reportagem, no entanto, a Secretaria de Estado da Saúde se corrigiu e afirmou que ainda não há confirmação de que a cepa Darwin está circulando no Espírito Santo. Segundo a Sesa, os 74 casos informados são referentes a Influenza A (subtipo H3N2) em geral, e que as duas mortes foram por casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza. O título e o texto foram corrigidos.



A Gazeta e na Mais cedo, em entrevista parae na Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (21) , o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, chegou a informar que seriam casos da nova cepa do H3N2, a Darwin. No início da tarde, porém, a Sesa afirmou que, até o momento, não há confirmação de que a cepa que está circulando no Espírito Santo é a mesma que tem sido observada nos demais Estados.

Sobre os testes para tentar identificar a cepa Darwin no Estado, a Sesa informou que "aguarda resultados de sequenciamentos genéticos que foram encaminhados para a Fiocruz" e que "guarda o restabelecimento do sistema de notificação do Ministério da Saúde para ter o balanço completo sobre a Influenza no Estado".

Na última quarta-feira (15), o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, classificou o Espírito Santo em um cenário de epidemia de gripe . Nesta terça, Nésio explicou que a Secretaria de Saúde já analisou 15 mil amostras.

"Já temos 74 casos confirmados de H3N2 em idosos e em crianças, porque nós fazemos a testagem de RT-PCR, principalmente, em idosos e em crianças. Quando tem caso grave ou óbito, a gente faz a plataforma de 21 vírus que reconhece o subtipo. Tivemos dois óbitos acumulados, mas temos outros em investigação", explica.

A orientação é a de que as pessoas tomem a vacina contra a Influenza, que protege também contra o subtipo H3N2 (também conhecida como supergripe). Os imunizantes disponíveis, porém, ainda não são capazes de combater a cepa Darwin.

"O problema é que a vacina disponível foi atualizada com outras variantes. A atualização da cepa que está circulando só vai ocorrer no primeiro trimestre do próximo ano. Então, até lá, as medidas complementares como máscara, testagem e isolamento vão ser fundamentais para poder controlar a circulação", disse Nésio.

Sobre o tratamento destinado às pessoas com gripe, Nésio informou que os pacientes que demandam de internação são encaminhados para os leitos de isolamento até a confirmação do diagnóstico.

ATENÇÃO AOS PRIMEIROS SINTOMAS

"Nosso fluxo assistencial está preparado para suportar essa pressão. No entanto, não queremos receber as pessoas nos leitos. A gente quer que as pessoas se protejam e que elas não adoeçam. Por isso, é importante que, diante de qualquer sintoma, principalmente crianças e idosos procurem o serviço de saúde no primeiro dia de sintoma", orienta.