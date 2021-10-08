ES registra 12.652 mortes e 593.198 casos confirmados de Covid-19

Coronavírus: Estado tem 567.899 pessoas curadas da Covid-19 Crédito: Freepik

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.181 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.452. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.759 contaminações.

Até esta sexta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 567.899, com um acréscimo de 1.038 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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