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Números da pandemia

ES registra 12.652 mortes e 593.198 casos confirmados de Covid-19

Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 809 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (8) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 17:35

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:35

Novo coronavírus, causador da Covid-19
Coronavírus: Estado tem 567.899 pessoas curadas da Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.652 mortes e 593.198 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 809 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (8) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 74.817. Na sequência, aparece Vila Velha (74.228), seguida por Vitória (64.766) e Cariacica (44.814). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.300), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.181 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.452. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.759 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 567.899, com um acréscimo de 1.038 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.055.219 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.775.420 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.250 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 105.298 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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