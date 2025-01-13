ES e mais cinco Estados concentram 84% dos casos de dengue no Brasil

O Espírito Santo e os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Santa Catarina concentram 84% dos casos de dengue no Brasil registrados nas últimas semanas.
Os dados foram divulgados pela secretária nacional de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, durante entrevista coletiva realizada quinta-feira (9), sobre a instalação do Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses. Na ocasião, ela também citou que 90% dos casos de Febre do Oropouche no país foram registradas em território capixaba.
Durante a entrevista coletiva, a secretária do Ministério da Saúde destacou que a alta nos índices de dengue está relacionada às condições climáticas.
“O que a gente pode esperar para 2025? A gente continua com o efeito do El Niño e, portanto, com altas temperaturas e com esses extremos de temperatura. Também temos o problema da seca, que faz com que as pessoas armazenem água, muitas vezes, em locais inadequados. E isso também faz com que a proliferação de mosquitos possa acontecer”, avaliou.
Outro fator que preocupa o Ministério da Saúde é o aumento no registro do sorotipo 3 em testes positivos de dengue no país. A ampliação foi registrada nas últimas quatro semanas de dezembro e tem deixado as autoridades sanitárias em alerta, uma vez que o vírus não circula de forma predominante no país há 17 anos e grande parte da população está suscetível.
“Estamos vendo uma mudança significativa para o sorotipo 3”, destacou Ethel Maciel. “Quero chamar a atenção porque o sorotipo 3 não circula no Brasil desde 2008. Temos 17 anos sem esse sorotipo circulando em maior quantidade. Então, temos muitas pessoas suscetíveis, que não entraram em contato com esse sorotipo e podem ter a doença. Essa é uma variável que nós estamos colocando no nosso COE [Centro de Operações de Emergência] para um monitoramento da circulação desses vírus.”