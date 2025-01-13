Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta

ES e mais cinco Estados concentram 84% dos casos de dengue no Brasil

Autoridades sanitárias estão preocupadas com o aumento no registro do sorotipo 3 em testes positivos da doença no país
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 jan 2025 às 14:19

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 14:19

Imunização contra a dengue de crianças e jovens de 10 a 14 anos começa em fevereiro
Alta concentração de casos de dengue no Espírito Santo chama a atenção de autoridades sanitárias  Crédito: Pixabay
Espírito Santo e os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Santa Catarina concentram 84% dos casos de dengue no Brasil registrados nas últimas semanas.
Os dados foram divulgados pela secretária nacional de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, durante entrevista coletiva realizada quinta-feira (9), sobre a instalação do Centro de Operações de Emergência (COE) para Dengue e outras Arboviroses. Na ocasião, ela também citou que 90% dos casos de Febre do Oropouche no país foram registradas em território capixaba.
Durante a entrevista coletiva, a secretária do Ministério da Saúde destacou que a alta nos índices de dengue está relacionada às condições climáticas. 
“O que a gente pode esperar para 2025? A gente continua com o efeito do El Niño e, portanto, com altas temperaturas e com esses extremos de temperatura. Também temos o problema da seca, que faz com que as pessoas armazenem água, muitas vezes, em locais inadequados. E isso também faz com que a proliferação de mosquitos possa acontecer”, avaliou. 
Outro fator que preocupa o Ministério da Saúde é o aumento no registro do sorotipo 3 em testes positivos de dengue no país. A ampliação foi registrada nas últimas quatro semanas de dezembro e tem deixado as autoridades sanitárias em alerta, uma vez que o vírus não circula de forma predominante no país há 17 anos e grande parte da população está suscetível.
“Estamos vendo uma mudança significativa para o sorotipo 3”, destacou Ethel Maciel. “Quero chamar a atenção porque o sorotipo 3 não circula no Brasil desde 2008. Temos 17 anos sem esse sorotipo circulando em maior quantidade. Então, temos muitas pessoas suscetíveis, que não entraram em contato com esse sorotipo e podem ter a doença. Essa é uma variável que nós estamos colocando no nosso COE [Centro de Operações de Emergência] para um monitoramento da circulação desses vírus.”

Veja Também

Museu de Biologia de Santa Teresa será reaberto na terça-feira (14)

Obras em orlas de Vitória começam até junho e devem ficar prontas em 2027

Dnit chama de "inconsequente" construção de ponte por prefeitura do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Dengue Ethel Maciel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados