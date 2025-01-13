ES e mais cinco Estados concentram 84% dos casos de dengue no Brasil

Alta concentração de casos de dengue no Espírito Santo chama a atenção de autoridades sanitárias Crédito: Pixabay

Espírito Santo e os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Santa Catarina concentram 84% dos casos de dengue no Brasil registrados nas últimas semanas.

Durante a entrevista coletiva, a secretária do Ministério da Saúde destacou que a alta nos índices de dengue está relacionada às condições climáticas.

“O que a gente pode esperar para 2025? A gente continua com o efeito do El Niño e, portanto, com altas temperaturas e com esses extremos de temperatura. Também temos o problema da seca, que faz com que as pessoas armazenem água, muitas vezes, em locais inadequados. E isso também faz com que a proliferação de mosquitos possa acontecer”, avaliou.

Outro fator que preocupa o Ministério da Saúde é o aumento no registro do sorotipo 3 em testes positivos de dengue no país. A ampliação foi registrada nas últimas quatro semanas de dezembro e tem deixado as autoridades sanitárias em alerta, uma vez que o vírus não circula de forma predominante no país há 17 anos e grande parte da população está suscetível.