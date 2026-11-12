ES dá primeiro passo para usar drogômetro em fiscalizações

O Espírito Santo poderá passar a utilizar o chamado drogômetro, equipamento capaz de identificar a presença de drogas e outras substâncias psicoativas no organismo de motoristas durante fiscalizações de trânsito, em breve. A tecnologia, prevista na Resolução nº 1.031/2026 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), foi apresentada a agentes de trânsito e representantes das forças de segurança do Estado na terça-feira (10).





O encontro foi promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Durante a apresentação, uma empresa fabricante demonstrou o funcionamento de um protótipo do equipamento, que poderá ser utilizado em operações semelhantes às da Lei Seca.





O modelo apresentado é capaz de identificar cinco grupos de substâncias: THC, cocaína, opioides, anfetaminas e metanfetaminas. Segundo o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jaderson Lobato, existem aparelhos que conseguem detectar até 12 substâncias, dependendo do modelo.





Apesar da demonstração, o drogômetro ainda não pode ser utilizado nas fiscalizações. Para isso, os equipamentos precisam passar por um processo de certificação no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), por organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).





Segundo o Detran|ES, a eventual aquisição dos equipamentos somente será considerada após a conclusão das etapas de certificação e regulamentação pelos órgãos competentes. Ainda não há prazo divulgado para que a tecnologia comece a ser utilizada nas operações de trânsito no Estado.





Participaram da apresentação representantes da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran), da Polícia Científica, das guardas municipais de Vitória, Vila Velha e Viana, além de agentes de trânsito de Cariacica, Serra e Linhares.