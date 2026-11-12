ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mobilidade urbana

Bicicletas elétricas: moradores poderão opinar sobre segurança e regras no ES

Audiência pública nesta sexta-feira (13), em Vila Velha, vai ouvir sugestões sobre fiscalização, prevenção de acidentes e circulação desses veículos

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 15:04

Kamila Rossi

Kamila Rossi

Publicado em 

12 nov 2026 às 15:04
Bikes elétricas ganharam espaço nas ciclovias da Grande Vitória
Bikes elétricas já fazem parte do cotidiano das grandes cidades A Gazeta

Quem anda de bicicleta elétrica, divide espaço com esses veículos nas ruas ou já presenciou situações de risco no trânsito terá a oportunidade de participar de uma discussão sobre o assunto. Nesta sexta-feira (13), moradores poderão apresentar opiniões, preocupações e sugestões sobre a circulação de bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual durante uma audiência pública em Vila Velha.


O encontro será promovido pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), às 14h, na sede da Promotoria de Justiça do município, no bairro Boa Vista II. A participação é aberta à população, e quem quiser se manifestar poderá se inscrever antecipadamente ou no próprio local.


Entre os temas em debate estão a prevenção de acidentes, a fiscalização, o uso de equipamentos de proteção, a responsabilidade dos pais quando quem pilota é menor de idade, as ciclovias, a educação para o trânsito e até a venda desses equipamentos. O objetivo é ouvir as experiências de quem convive com esses veículos no dia a dia e reunir sugestões que possam ajudar a melhorar a segurança no trânsito.


“A audiência é aberta a toda a população, que poderá apresentar sugestões e contribuir para o debate mediante inscrição. Contamos com a participação dos cidadãos, de representantes das guardas municipais, das prefeituras e das escolas”, destacou o ouvidor do MPES, Josemar Moreira.


Para o promotor de Justiça Gustavo Senna Miranda, o desafio é conciliar as vantagens dessas novas formas de deslocamento com a segurança de pedestres, ciclistas, motoristas e demais usuários das vias.


“Precisamos conciliar os benefícios dessas novas formas de deslocamento com a segurança de todos que compartilham as vias públicas. A audiência será uma oportunidade para ouvir a população e os órgãos responsáveis, identificar os principais problemas e construir encaminhamentos que ajudem a prevenir acidentes e a melhorar a mobilidade urbana”, afirmou.


A preocupação com a segurança já tem motivado ações de fiscalização. Nesta quarta-feira (11), o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e a Guarda Municipal de Vila Velha, realizou uma operação educativa e de fiscalização na orla do município.


Durante a ação, os agentes utilizaram um radar portátil para verificar a velocidade das bicicletas elétricas. Como o limite permitido no calçadão é de 20 km/h, os condutores flagrados acima dessa velocidade foram abordados e receberam orientações sobre as regras de circulação, além de material educativo. Segundo o balanço da operação, cerca de 200 condutores foram abordados por ultrapassar o limite de velocidade nas vias públicas e no calçadão.

Como participar

A audiência pública será realizada nesta sexta-feira (13), às 14h, na sede da Promotoria de Justiça de Vila Velha, no bairro Boa Vista II. 


Quem quiser falar durante o encontro poderá se inscrever antecipadamente, pelo e-mail [email protected], ou presencialmente, no momento do credenciamento.


Cada participante inscrito terá até cinco minutos para se manifestar. O tempo poderá ser ampliado ou reduzido conforme o número de inscritos.


Também será possível apresentar sugestões por escrito, que deverão ser entregues durante o credenciamento. O documento precisa conter nome, endereço, telefone e e-mail, além da identificação da instituição representada, quando houver.


As contribuições serão reunidas em um relatório técnico do MPES, que poderá servir de base para futuras ações e políticas públicas relacionadas à circulação desses veículos.


Serviço

  • Audiência pública sobre bicicletas elétricas
  • Quando: sexta-feira (13), às 14h
  • Onde: Promotoria de Justiça de Vila Velha, Rua Doutor Annor da Silva, Boa Vista II
  • Inscrições: [email protected] ou no local

*Este conteúdo foi produzido por Kamila Rossi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.

Veja Também 

Bicicletas elétricas no calçadão da Praia da Costa

Detran usa radar portátil em operação contra bikes elétricas acima da velocidade em Vila Velha

Pessoas se reuniram no local após acidente que deixou mulher ferida na cabeça em Vila Velha

Morre idosa atropelada por bike elétrica em ciclovia na orla de Vila Velha

Estacionamento para bikes elétricas na orla da Praia da Costa

Vila Velha estuda expandir estacionamento de bike elétrica para além da Praia da Costa

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bike Elétrica Vila Velha Trânsito Mobilidade Urbana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viaturas da Polícia Militar
12 pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas na Serra
A cidade de Rio Bananal alagada em 8 de janeiro de 2025
Atingida por desastre, cidade do ES recebe verba da Defesa Civil Nacional
Evento vai contar com competições de games e feira geek
Evento de games abre vagas para empreendedores no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.