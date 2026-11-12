Bicicletas elétricas: moradores poderão opinar sobre segurança e regras no ES

Quem anda de bicicleta elétrica, divide espaço com esses veículos nas ruas ou já presenciou situações de risco no trânsito terá a oportunidade de participar de uma discussão sobre o assunto. Nesta sexta-feira (13), moradores poderão apresentar opiniões, preocupações e sugestões sobre a circulação de bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual durante uma audiência pública em Vila Velha.





O encontro será promovido pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), às 14h, na sede da Promotoria de Justiça do município, no bairro Boa Vista II. A participação é aberta à população, e quem quiser se manifestar poderá se inscrever antecipadamente ou no próprio local.





Entre os temas em debate estão a prevenção de acidentes, a fiscalização, o uso de equipamentos de proteção, a responsabilidade dos pais quando quem pilota é menor de idade, as ciclovias, a educação para o trânsito e até a venda desses equipamentos. O objetivo é ouvir as experiências de quem convive com esses veículos no dia a dia e reunir sugestões que possam ajudar a melhorar a segurança no trânsito.





“A audiência é aberta a toda a população, que poderá apresentar sugestões e contribuir para o debate mediante inscrição. Contamos com a participação dos cidadãos, de representantes das guardas municipais, das prefeituras e das escolas”, destacou o ouvidor do MPES, Josemar Moreira.





Para o promotor de Justiça Gustavo Senna Miranda, o desafio é conciliar as vantagens dessas novas formas de deslocamento com a segurança de pedestres, ciclistas, motoristas e demais usuários das vias.





“Precisamos conciliar os benefícios dessas novas formas de deslocamento com a segurança de todos que compartilham as vias públicas. A audiência será uma oportunidade para ouvir a população e os órgãos responsáveis, identificar os principais problemas e construir encaminhamentos que ajudem a prevenir acidentes e a melhorar a mobilidade urbana”, afirmou.





A preocupação com a segurança já tem motivado ações de fiscalização. Nesta quarta-feira (11), o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em parceria com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e a Guarda Municipal de Vila Velha, realizou uma operação educativa e de fiscalização na orla do município.





Durante a ação, os agentes utilizaram um radar portátil para verificar a velocidade das bicicletas elétricas. Como o limite permitido no calçadão é de 20 km/h, os condutores flagrados acima dessa velocidade foram abordados e receberam orientações sobre as regras de circulação, além de material educativo. Segundo o balanço da operação, cerca de 200 condutores foram abordados por ultrapassar o limite de velocidade nas vias públicas e no calçadão.