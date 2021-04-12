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Pandemia

ES chega a 8.216 mortes e ultrapassa os 405 mil casos de Covid-19

Dados foram atualizados na tarde desta segunda (12); são 49 óbitos e 1.196 confirmações da doença só nas últimas 24 horas

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 18:40

Publicado em 

12 abr 2021 às 18:40
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Mais de 505 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Nesta segunda (12), o Espírito Santo chegou a 8.216 óbitos e 405.401 infecções causadas pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. Apenas nas últimas 24 horas, foram registradas mais 49 mortes e 1.196 casos confirmados. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios mais afetados, Serra registra 50.377 contaminados, enquanto que Vila Velha tem 50.349 casos confirmados. Os dois são seguidos por Vitória (44.039), Cariacica (31.323), Cachoeiro de Itapemirim (20.869), Linhares (20.239) e Colatina (17.443).

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Já quando se considera o número de mortes da pandemia, Vila Velha contabiliza 1.063 óbitos provocados pela Covid-19. Em seguida, estão Serra (956), Cariacica (932), Vitória (896), Cachoeiro de Itapemirim (406), Colatina (278) e Linhares (276).
Além dos diagnósticos confirmados, 239.901 casos ainda são considerados suspeitos no Espírito Santo. Até esta segunda (12), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar o novo coronavírus em território capixaba. O número de curados chegou a 374.490 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2,0% no Estado.

A VACINAÇÃO NO ES

A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo.  Nesta segunda (12), o Painel de Vacinação indicava que 505.276 pessoas receberam a primeira dose enquanto 115.027  tomaram a segunda dose.

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