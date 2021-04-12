ES chega a 8.216 mortes e ultrapassa os 405 mil casos de Covid-19

Mais de 505 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo

Já quando se considera o número de mortes da pandemia, Vila Velha contabiliza 1.063 óbitos provocados pela Covid-19. Em seguida, estão Serra (956), Cariacica (932), Vitória (896), Cachoeiro de Itapemirim (406), Colatina (278) e Linhares (276).

Além dos diagnósticos confirmados, 239.901 casos ainda são considerados suspeitos no Espírito Santo. Até esta segunda (12), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar o novo coronavírus em território capixaba. O número de curados chegou a 374.490 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2,0% no Estado.