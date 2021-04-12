ES chega a 8.216 mortes e ultrapassa os 405 mil casos de Covid-19

Nesta segunda (12), o Espírito Santo chegou a 8.216 óbitos e 405.401 infecções causadas pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. Apenas nas últimas 24 horas, foram registradas mais 49 mortes e 1.196 casos confirmados. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Já quando se considera o número de mortes da pandemia, Vila Velha contabiliza 1.063 óbitos provocados pela Covid-19. Em seguida, estão Serra (956), Cariacica (932), Vitória (896), Cachoeiro de Itapemirim (406), Colatina (278) e Linhares (276).
Além dos diagnósticos confirmados, 239.901 casos ainda são considerados suspeitos no Espírito Santo. Até esta segunda (12), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar o novo coronavírus em território capixaba. O número de curados chegou a 374.490 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2,0% no Estado.
A VACINAÇÃO NO ES
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Nesta segunda (12), o Painel de Vacinação indicava que 505.276 pessoas receberam a primeira dose enquanto 115.027 tomaram a segunda dose.