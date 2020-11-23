ES chega a 4.149 mortos e passa de 179 mil casos de Covid

No Espírito Santo, mais de 179,5 mil pessoas já se infectaram com o coronavírus

A quantidade de curados também subiu, chegando a 166.193. Desses, 979 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 601,7 mil testes já foram realizados no Estado.