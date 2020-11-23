ES chega a 4.149 mortos e passa de 179 mil casos de Covid

O Espírito Santo registrou 21 óbitos nesta segunda-feira (23), elevando para 4.149 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 179.517 casos confirmados da doença, 1.358 apenas em 24 horas e mais que o dobro registrado na véspera, quando foram confirmados 673 infectados.
O município de Vila Velha, com 26.361 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.261), Serra (22.924) e Cariacica (16.287). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.434 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.964.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 166.193. Desses, 979 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 601,7 mil testes já foram realizados no Estado.