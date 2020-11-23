Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

ES chega a 4.149 mortos e passa de 179 mil casos de Covid

Nas últimas 24 horas, foram registradas 21 mortes, 1.358 novas infecções e 979 pessoas curadas da doença no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 17:48

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 17:48

Curado covid-19
No Espírito Santo, mais de 179,5 mil pessoas já se infectaram com o coronavírus Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 21 óbitos nesta segunda-feira (23), elevando para 4.149 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 179.517  casos confirmados da doença, 1.358 apenas em 24 horas e mais que o dobro registrado na véspera, quando foram confirmados 673 infectados.
O município de Vila Velha, com 26.361 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.261), Serra (22.924) e Cariacica (16.287). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.434 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.964.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 166.193. Desses, 979 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 601,7 mil testes já foram realizados no Estado.

Veja Também

G20 se compromete a garantir acesso global a vacina contra Covid-19

Mourão: cabe à Saúde esclarecer sobre estoque de testes de Covid perto de vencer

Estudo da Oxford mostra que mais pessoas poderão ser vacinadas na 1ª fase

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres
Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados