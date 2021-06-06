ES chega a 10.958 mortes e ultrapassa 489 mil casos do coronavírus

Até este domingo (6), mais de 1,47 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 460.528, com um acréscimo de 568 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.