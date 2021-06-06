ES chega a 10.958 mortes e ultrapassa 489 mil casos do coronavírus

Neste domingo (6), o Espírito Santo chegou a 10.958 mortes e 489.176 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 15 novos óbitos e 444 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 62.655. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 60.384 confirmações da doença, seguida por Vitória (52.909) e Cariacica (37.591). Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (24.984), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.229 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.364), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.605), também em Vitória.
Até este domingo (6), mais de 1,47 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 460.528, com um acréscimo de 568 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até este domingo (6), 1.089.868 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Destas, 441.920 também já receberam a segunda. Isso significa que cerca de 40,5% dos vacinados já estão com a imunização completa.