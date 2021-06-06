Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

ES chega a 10.958 mortes e ultrapassa 489 mil casos do coronavírus

Painel Covid-19 foi atualizado na tarde deste domingo (6); Estado registrou 15 óbitos e 444 infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2021 às 17:14
Teste para detectar a presença do coronavírus
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já realizou 1.476.490 testes para detectar a Covid-19 na população Crédito: Freepik
Neste domingo (6), o Espírito Santo chegou a 10.958 mortes e 489.176 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 15 novos óbitos e 444 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 62.655. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 60.384 confirmações da doença, seguida por Vitória (52.909) e Cariacica (37.591). Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (24.984), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.229 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.364), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.605), também em Vitória.
Até este domingo (6), mais de 1,47 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 460.528, com um acréscimo de 568 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até este domingo (6), 1.089.868 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Destas, 441.920 também já receberam a segunda. Isso significa que cerca de 40,5% dos vacinados já estão com a imunização completa.

Veja Também

Veja como ficará o funcionamento de escolas e comércio a partir de segunda (7)

Região Metropolitana só tem Vila Velha e Fundão em risco alto

Viana abre agendamento para mutirão da vacinação. Veja como participar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados