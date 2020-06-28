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ES atinge 81,75% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19

Em relação ao número divulgado na última sexta-feira (26), a taxa de ocupação dos leitos de UTI apresentou leve alta

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 10:26
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Espírito Santo apresentou alta na taxa de ocupação dos leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com o novo coronavírus. Em 24 horas, o indicador passou de 80,71% para 81,75%, aumentando 1,04 ponto percentual. O novo número equivale ao boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no último sábado (27).
Grande Vitória, com a maior oferta de vagas, é a que também mais registra demanda. Das 476 vagas de terapia intensiva, 398 estão com pacientes que apresentam quadro clínico grave da doença. A Região Metropolitana, portanto, tem 83,61% de ocupação nas vagas de leitos de UTI.
ES atinge 81,75 por cento de ocupação de leitos de UTI para Covid-19
Na sequência, as regiões Norte e Sul têm 79,49% e 75% de ocupação. Algumas unidades já atingiram a capacidade máxima de atendimento, e outras, como o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, estão próximas do limite.

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Ocupação de leitos no ES - 28/06/2020

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Reunindo as vagas de enfermaria e UTI, o Estado oferece, ao todo, 1.352 leitos para pacientes com a Covid-19. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, estima que, até o final de julho, chegue a 1.700, considerando também a oferta em hospitais filantrópicos e particulares com os quais foram firmados contratos.
Nésio Fernandes diz que, das compras realizadas pelo governo, o Espírito Santo ainda tem 250 respiradores para receber. Os equipamentos são indispensáveis nos leitos de terapia intensiva para pacientes graves. A expansão dos leitos será feita na Grande Vitória e também no interior, onde municípios têm registrado aumento no número de casos e mortes por Covid-19.

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