ES atinge 81,75% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19

O Espírito Santo apresentou alta na taxa de ocupação dos leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com o novo coronavírus. Em 24 horas, o indicador passou de 80,71% para 81,75%, aumentando 1,04 ponto percentual. O novo número equivale ao boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no último sábado (27).
A Grande Vitória, com a maior oferta de vagas, é a que também mais registra demanda. Das 476 vagas de terapia intensiva, 398 estão com pacientes que apresentam quadro clínico grave da doença. A Região Metropolitana, portanto, tem 83,61% de ocupação nas vagas de leitos de UTI.
ES atinge 81,75 por cento de ocupação de leitos de UTI para Covid-19
Na sequência, as regiões Norte e Sul têm 79,49% e 75% de ocupação. Algumas unidades já atingiram a capacidade máxima de atendimento, e outras, como o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, estão próximas do limite.
Arquivos & Anexos
Ocupação de leitos no ES - 28/06/2020
Tamanho do arquivo: 2mb
Reunindo as vagas de enfermaria e UTI, o Estado oferece, ao todo, 1.352 leitos para pacientes com a Covid-19. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, estima que, até o final de julho, chegue a 1.700, considerando também a oferta em hospitais filantrópicos e particulares com os quais foram firmados contratos.
Nésio Fernandes diz que, das compras realizadas pelo governo, o Espírito Santo ainda tem 250 respiradores para receber. Os equipamentos são indispensáveis nos leitos de terapia intensiva para pacientes graves. A expansão dos leitos será feita na Grande Vitória e também no interior, onde municípios têm registrado aumento no número de casos e mortes por Covid-19.