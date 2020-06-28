ES atinge 81,75% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19

Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Grande Vitória , com a maior oferta de vagas, é a que também mais registra demanda. Das 476 vagas de terapia intensiva, 398 estão com pacientes que apresentam quadro clínico grave da doença. A Região Metropolitana, portanto, tem 83,61% de ocupação nas vagas de leitos de UTI.

Your browser does not support the audio element. ES atinge 81,75 por cento de ocupação de leitos de UTI para Covid-19

Na sequência, as regiões Norte e Sul têm 79,49% e 75% de ocupação. Algumas unidades já atingiram a capacidade máxima de atendimento, e outras, como o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, estão próximas do limite.

Arquivos & Anexos Ocupação de leitos no ES - 28/06/2020 Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

Reunindo as vagas de enfermaria e UTI, o Estado oferece, ao todo, 1.352 leitos para pacientes com a Covid-19. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, estima que, até o final de julho, chegue a 1.700, considerando também a oferta em hospitais filantrópicos e particulares com os quais foram firmados contratos.