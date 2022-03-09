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Cursos gratuitos

ES abre 600 vagas em cursos de pós-graduação; veja como se inscrever

Os cursos são inteiramente gratuitos e as inscrições podem  ser feitas até o dia 28 de março. Há chances para Grande Vitória e interior do Estado, com modalidades a distância
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

09 mar 2022 às 09:25

Publicado em 09 de Março de 2022 às 09:25

Foram abertas as inscrições para os cursos gratuitos de pós-graduação do Sistema Universidade do Espírito Santo, o UniversidadES. Ao todo, estão sendo ofertadas 600 vagas entre os cursos de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública; Educação: Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamental e Educação em Direitos Humanos. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de março.
Estudantes de Universidade
Há vagas para os cursos de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública; Educação: Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamental e Educação em Direitos Humanos. Crédito: Freepik
As oportunidades estão divididas em dois editais, lançados pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), integrando as ações da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

CURSOS OFERTADOS

GESTÃO PÚBLICA

Voltado para qualificação de pessoas em nível superior, visando ao exercício da área pública, capacitando-as para atividades de planejamento e de gestão de programas e projetos públicos de forma ágil, o curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública, será realizado nos pólos em Afonso Cláudio, Alegre, Montanha, Nova Venécia e Santa Leopoldina
São 200 vagas ofertadas. Cada polo recebe um total de 40 vagas.
O curso terá duração de 18 (dezoito) meses, com carga horária de 420 horas. A modalidade de ensino na qual o curso é ofertado é a distância, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), contando com a possibilidade de encontros presenciais e/ou virtuais síncronos realizados por meio de webconferência e previstos no cronograma de cada disciplina. 
Quem pode se inscrever?
Poderão participar candidatos que têm diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
O candidato fará sua inscrição pelo site do Ifes, diretamente pelo link.

EDUCAÇÃO: METODOLOGIA E PRÁTICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

O curso de pós-graduação Lato Sensu em “Educação: Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamental”, visa a aperfeiçoar o conhecimento científico, técnico e pedagógico dos professores que atuam nas séries finais do Ensino Fundamental.
Para quem deseja se inscrever, são 120 vagas distribuídas por três polos localizados em Santa Teresa, Vargem Alta e Vitória. Cada polo recebe um total de 40 vagas.
O curso terá duração de 18 (dezoito) meses, com carga horária de 420 horas. A modalidade de ensino na qual o curso é ofertado é a distância, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), contando com a possibilidade de encontros presenciais e virtuais síncronos realizados por meio de webconferência e previstos no cronograma de cada disciplina.
Quem pode se inscrever?
Para a pós-graduação em Educação, é necessário ter diploma de licenciatura em qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido pelo MEC, ou de bacharelado em qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido pelo MEC, além de experiência comprovada de, no mínimo, seis meses em docência no Ensino Fundamental.
O candidato fará sua inscrição pelo site do Ifes, diretamente pelo link.

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

O curso de Educação em Direitos Humanos, é oferecido na modalidade a distância, e tem carga horária de 375 horas.
São 280 vagas distribuídas por sete polos municipais de apoio presencial da UnAC. Os polos estão localizados em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Domingos Martins, Linhares, Pinheiros e Vila Velha, sendo 40 vagas para cada polo. 
Quem pode se inscrever?
Para se inscrever, o candidato deve ser graduado por instituição de ensino superior em Ciências Sociais Aplicadas: Direito, Comunicação e Serviço Social; Ciências Humanas: Educação, Ciências Sociais, Filosofia, História, Sociologia, Antropologia, Psicologia; Ensino; Ciências Militares.
Entre outros requisitos exigidos para o curso estão:
  • Realizar, no mínimo, 10h de estudos por semana durante o período do curso; 
  • Realizar navegação, on-line, durante, no mínimo, 4h semanais, durante o Curso;
  •  Participar dos encontros presenciais obrigatórios nos polos que escolherem, agendados previamente pela Coordenação do Curso; 
  • Desenvolver outras atividades encaminhadas pelos professores mediadores ou professores formadores. 3.3 
  • Possuir familiaridade com o uso de computadores e internet.
As inscrições seguem até o dia 28 de março, diretamente pelo link da Sead (Edital Nº 004/2022).
Com informações da UniversidadES.

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