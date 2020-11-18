Erosão em praia de Piúma: obra não vai ficar pronta para o verão

Na Praia Central de Piúma, orla também foi afetada pela ação do mar. Motoristas precisam pegar desvio para seguir viagem Crédito: José Carlos Schaeffer

julho de 2021. Comerciantes, moradores e turistas de Piúma , no litoral Sul do Espírito Santo , vão passar mais um verão sem a tão esperada recuperação da orla principal. Isso porque a obra segue parada desde junho deste ano e a prefeitura informou, nesta terça-feira (17), que irá prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos para

Erosão já atinge cerca de três quilômetros da orla. A obra, que contempla a construção de um muro de contenção e a recuperação da calçada e ciclovia da Avenida Prefeito José de Vargas (Av. Beira Mar), é em convênio com a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e o prazo de entrega seria 30 de dezembro deste ano.

Quem acompanha a obra conta que, por várias vezes, o serviço começa e é interrompido. Tivemos uma reunião com a prefeitura e foi pedido o cancelamento da obra, porque não estava sendo cumprido o contrato. Logo depois, foi cancelado e a empresa, segunda colocada, foi chamada, mas parece que vai ter que rever os valores porque estão defasados. O bairro e a cidade estão sendo muito afetados por causa disso, disse Carlos Delarozzi, que é presidente de associação comunitária e faz parte da comissão fiscalizadora da obra.

O comerciante Sandro José tem lojas na Avenida Beira Mar e reclama da queda no faturamento devido aos problemas de infraestrutura da orla. "Tivemos queda no faturamento. Não vejo a hora dessa obra acabar logo. Acredito que depois de pronta, vamos voltar ao faturamento anterior", afirma.

HISTÓRICO

Segundo os moradores, a erosão começou em alguns pontos da praia em 2003. Alguns serviços paliativos foram feitos, mas não foram suficientes, de acordo com eles. A prefeitura chegou a realizar uma obra em cerca de 600 metros de extensão da praia central e, na parte mais afetada, foram colocadas 800 big bags, que suportam até 1.500 quilos de areia.

Em janeiro de 2017, vários pontos da praia ofereciam riscos para a população e postes, quiosques e coqueiros ameaçavam cair. Trechos da avenida foram isolados. A obra de recuperação começou em 2019 e a primeira previsão era que parte estivesse concluída no verão de 2020, mas não foi concluída.

O QUE CONTEMPLA A OBRA

780 metros de muro de contenção

1.960 metros de meio fio de concreto

Calçadão com rampas de acessibilidade

Ciclovia

3 decks em madeira

37 postes com luminárias

1.177,16 m² de recuperação da via

680,51 metros de corrimão

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota, nesta terça-feira (17), a Prefeitura de Piúma disse que "foi solicitada a prorrogação do prazo de vigência do convênio referente a execução do muro de contenção e recuperação de calçadas e ciclovias da Av. Prefeito José de Vargas Scherres (Av. Beira Mar), que tem o seu término dia 30/12/20 para 30/07/21 (180 dias)".