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Erosão

Prefeitura paralisa obra de recuperação da orla de Piúma

Segundo a prefeitura, empresa abandonou os serviços; obra orçada em R$ 4,6 milhões prevê recuperação da avenida, que sofre com a erosão marítima desde 2003

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 19:47
Avenida Beira Mar sofre com erosão desde 2003
Avenida Beira Mar sofre com erosão desde 2003 Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Piúma, a Cidade das Conchas, no Litoral Sul do Espírito Santo, enfrenta mais um entrave para ter a recuperação da orla da Praia Central. Em processo de erosão desde 2003, uma obra para a construção de muro de contenção, recuperação de calçadas e ciclovia, seria finalizada em julho deste ano. Segundo a prefeitura, a empresa paralisou os trabalhos e o contrato foi rescindido nessa quarta-feira (24).
No início da semana, equipamentos da construtora que fazia a obra de recuperação foram recolhidos. De acordo com a prefeitura de Piúma, a obra da orla está paralisada, pois a empresa abandonou os serviços. Em nota, o município afirmou que após reunião com a prefeita em exercício, Marta Scherrer, e secretários, decidiram rescindir o contrato.
Em vídeo, divulgado em suas redes sociais, Scherrer afirmou que vão acionar a segunda colocada na licitação. Vamos chamar a segunda colocada e o sonho de Piúma vai ser realizado, concluiu a prefeita.

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OBRA

A Avenida Prefeito José de Vargas Scherer, a popular Avenida Beira Mar, sofre há 17 anos com a força da erosão marítima. Uma das pistas chegou a ser interditada. Diversos serviços paliativos foram feitos desde então, mas sem uma solução definitiva.
Em agosto do ano passado, um convênio foi firmado entre a prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). O projeto prevê 780 metros de muro de contenção, 1.960 metros de meio fio de concreto, calçadão com rampas de acessibilidade, ciclovia, 3 decks de madeira, 37 postes com luminárias e 1.177,16 m² de recuperação da via em asfalto. O valor das obras é de R$ 4.619.334,90.
Empresa que faria a recuperação da orla abandonou obra nesta semana
Empresa que faria a recuperação da orla abandonou obra nesta semana Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Apesar de todo dos problemas e da demora, a comerciante Deilma Salute, não perdeu a esperança de ver a praia reconstruída. Além de ter esperança, a agente precisa dessa obra, comentou.
A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), para saber quando uma nova empresa dará seguimento ao trabalho, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.
Com informações do repórter Leandro Manhães, da TV Gazeta Sul. 

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