Prefeitura paralisa obra de recuperação da orla de Piúma

Avenida Beira Mar sofre com erosão desde 2003 Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Piúma , a Cidade das Conchas, no Litoral Sul do Espírito Santo, enfrenta mais um entrave para ter a recuperação da orla da Praia Central. Em processo de erosão desde 2003, uma obra para a construção de muro de contenção, recuperação de calçadas e ciclovia, seria finalizada em julho deste ano. Segundo a prefeitura, a empresa paralisou os trabalhos e o contrato foi rescindido nessa quarta-feira (24).

No início da semana, equipamentos da construtora que fazia a obra de recuperação foram recolhidos. De acordo com a prefeitura de Piúma, a obra da orla está paralisada, pois a empresa abandonou os serviços. Em nota, o município afirmou que após reunião com a prefeita em exercício, Marta Scherrer, e secretários, decidiram rescindir o contrato.

Em vídeo, divulgado em suas redes sociais, Scherrer afirmou que vão acionar a segunda colocada na licitação. Vamos chamar a segunda colocada e o sonho de Piúma vai ser realizado, concluiu a prefeita.

OBRA

A Avenida Prefeito José de Vargas Scherer, a popular Avenida Beira Mar, sofre há 17 anos com a força da erosão marítima. Uma das pistas chegou a ser interditada. Diversos serviços paliativos foram feitos desde então, mas sem uma solução definitiva.

Em agosto do ano passado, um convênio foi firmado entre a prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). O projeto prevê 780 metros de muro de contenção, 1.960 metros de meio fio de concreto, calçadão com rampas de acessibilidade, ciclovia, 3 decks de madeira, 37 postes com luminárias e 1.177,16 m² de recuperação da via em asfalto. O valor das obras é de R$ 4.619.334,90.

Empresa que faria a recuperação da orla abandonou obra nesta semana Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Apesar de todo dos problemas e da demora, a comerciante Deilma Salute, não perdeu a esperança de ver a praia reconstruída. Além de ter esperança, a agente precisa dessa obra, comentou.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), para saber quando uma nova empresa dará seguimento ao trabalho, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.