Manifestação de moradores chama a atenção para erosão da orla de Piúma

Moradores de Piúma , no Litoral Sul, realizaram uma manifestação neste domingo (09) para cobrar melhorias na orla, que está sendo destruída pela força do mar. Durante o ato eles colheram assinaturas para um abaixo-assinado que será enviado para o governador do Estado e presidente eleitos.

A manifestação começou por volta das 14h e, durante duas horas, 60 pessoas coletaram aproximadamente 300 assinaturas. A corretora de imóveis Alessandra Zouain, de 44 anos, uma das organizadoras do protesto, deixou de morar em Brasília e, há 11 anos, resolveu morar em Piúma.

Larguei Brasília e vim para Piúma, pois amo esse lugar. As locações e os preços caíram. Os ambulantes não vendem e ninguém vende. Quando as pessoas vem para cá é para dormir. Gastam o dinheiro deles em outras praias. Todo comércio da cidade está prejudicado, contou.

As assinaturas continuam sendo recolhidas durante esta semana. O objetivo é de que 1,5 mil pessoas assinem o abaixo-assinado que será entregue para os governantes.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura de Piúma informou que está trabalhando com o Governo do Estado para firmar um convênio na ordem de quase R$ 5 milhões para a construção emergencial de um muro de contenção. A documentação exigida já foi entregue e o projeto reajustado e enviado para a análise do Governo do Estado.

Em relação ao paliativo do verão, a prefeitura disse que está preparando 800 big bags que custaram cerca de R$ 48 mil e suportam até 1.500kg de areia. Eles serão colocados na parte mais afetada pela erosão, porém, falta a autorização do IEMA. Após o verão, será construído o muro de contenção.