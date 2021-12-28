Epidemia de gripe: unidades ampliam horário de atendimento na Grande Vitória

Confira abaixo qual a situação de cada município e onde procurar atendimento. Espírito Santo vive uma epidemia de gripe e os municípios capixabas já sentem a pressão sobre o sistema de saúde. Diversas cidades registraram aumento na procura de pessoas com sintomas de síndrome respiratória . Com a alta procura, cidades da Grande Vitória ampliaram os horários e os dias de funcionamento nas unidades de saúde.

VILA VELHA: UNIDADES FUNCIONANDO ATÉ DE NOITE

Na cidade canela-verde, algumas unidades de saúde, que funcionam de segunda-feira a sexta-feira, passaram a atender até o período da noite: Terra Vermelha (22h); Araças, Barramares, Ibes, Coqueiral de Itaparica e Vila Nova (21h); Ataíde, São Torquato, Vila Batista, Barra do Jucu, Jardim Marilândia e Jaburuna (19h).

A Secretaria Municipal de Saúde informou que esses locais atendem tanto a demanda espontânea quanto a programada e que as unidades de saúde do Ibes e de Jaburuna estão dando suporte aos PAs da Glória e de Cobilândia, que funcionam aos finais de semana e feriados, atendendo 24h.

Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

VIANA: DE 180 PARA 480 ATENDIMENTOS DIÁRIOS

Prefeitura de Viana informou que, nos últimos dias, os serviços de urgência e emergência do município têm operado no limite da capacidade devido ao aumento de casos de sintomas gripais. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, uma unidade que realizava 180 atendimentos diários passou a atender 480 pessoas.

No município, as unidades de urgência e emergência de Viana Sede e o Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi funcionam 24h, já as unidades de saúde das 7h às 16h. A cidade não informou se há previsão para expandir os horários de atendimento.

VITÓRIA: MAIS ATENDIMENTOS QUE NO PICO DA PANDEMIA

Hoje, os prontos atendimentos já funcionam 24h, enquanto algumas unidades de saúde ficam abertas até às 17h e/ou 21h. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), mas ainda não obteve o detalhamento dos novos horários e a confirmação de partir de quando a medida passa a valer.

CARIACICA: DE 650 PARA QUASE MIL ATENDIMENTOS POR DIA

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) mostram que a epidemia levou a um aumento de atendimentos diários no PA do Trevo de Alto Lage. A média de 650 passou para quase mil pacientes atendidos por dia, um aumento de 35% no atendimento do público adulto e de quase 60% no atendimento pediátrico.

A Semus evidenciou que, para diminuir o tempo de espera, reforçou o quadro de médicos no Trevo de Alto Laje e colocou mais três pediatras e três clínicos-gerais.

Durante a semana e em feriados, a população pode buscar o PA do Trevo de Alto Lage, que funciona 24h. Além disso, existem os PAs de Bela Vista e de Nova Rosa da Penha, abertos das 7h às 17h.