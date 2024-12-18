"Então é Natal": veja o que funciona na Grande Vitória

Fim de ano é uma época caracterizada por carrinhos de supermercados lotados, sacolas em mãos e vitrines repletas de promoções. Já na próxima quarta-feira (25), é comemorado o Natal e, por ser feriado nacional, os horários de funcionamento de shoppings, lojas, supermercados, bancos e repartições públicas sofrerão alterações.
Para ajudar você a se organizar em meio a maratona de compras e preparativos, A Gazeta realizou um levantamento na Grande Vitória. Confira a seguir o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local.
Shoppings
Shopping Vitória
- Lojas e stands: fechados;
- Alimentação e lazer: das 11h às 22h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Boulevard Shopping Vila Velha
- Lojas e quiosques: fechados;
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Vila Velha
- Lojas e quiosques: fechados;
- Praça de alimentação: 11h às 21h.
Shopping Norte Sul
- Lojas: fechadas;
- Praça de alimentação: abertura facultativa das 11h às 21h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Moxuara
- Lojas e quiosques: fechados;
- Alimentação: 11h às 21h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Praia da Costa
- Lojas e quiosques: fechados;
- Alimentação e lazer: 11h às 21h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Mestre Álvaro
- Lojas e quiosques: fechados;
- Alimentação e lazer: 11h às 22h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Montserrat
- Lojas e quiosques: fechados;
- Alimentação e lazer: 11h às 21h;
- Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.
Shopping Masterplace Mall
- Fechado no dia 25 de dezembro.
Supermercados
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os supermercados deverão estar fechados no dia 25 de dezembro, conforme determinado pela Convenção Coletiva de Trabalho. No dia 24, o funcionamento das lojas é liberado, a não ser que haja acordos previamente firmados com os sindicatos em algumas regiões.
Prefeituras
Vitória
- Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão nos dias 24 e 25 de dezembro;
- As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h;
- O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h;
- A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todas as regiões da capital;
- A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;
- Os parques urbanos da capital, como a Pedra da Cebola, Moscoso e Horto de Maruípe, funcionarão das 5h às 22h. Já os naturais, como a Gruta da Onça, Fonte Grande e Baía Noroeste, abrirão das 8h às 17h.
Serra
- A Prefeitura da Serra informou que nos dias 23 e 24 o município decretou ponto facultativo. Já em 25 de dezembro é feriado nacional e no dia 26 é feriado municipal, quando se comemora o Dia do Serrano. Nesses dias, apenas os serviços essenciais estarão funcionando;
- Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;
- Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;
- Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;
- Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;
- Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h);
- Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.
Viana
- A Prefeitura de Viana informa que durante o feriado não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;
- Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;
- O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);
- Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas;
- O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071;
- Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;
- O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446.
Vila Velha
- Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;
- Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;
- Ouvidoria Municipal - telefone 162.
- Auxílio-Funeral – das 8h às 20h – (27) 98814 0266;
- Serviços Urbanos – A coleta vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.
- Cariacica
- A Prefeitura de Cariacica informa que nos dias 23 (ponto facultativo), 24 (véspera de Natal) e 25 (Natal) serão mantidos todos os serviços essenciais à população, como o atendimento médico nos Prontos Atendimentos, coleta de lixo, Defesa Civil, Necrópole, entre outros que operam em regime de plantão;
- PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;
- Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);
- Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;
- Cemitérios - 7h às 17h.
Guarapari
- A Prefeitura de Guarapari informou que somente os órgãos e entidades que trabalham em regime de escala ou plantão irão funcionar normalmente.
Comércio de rua
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) esclareceu que é proibido convocar profissionais do comércio (seja comércio lojista, varejista, atacadista de gêneros alimentícios, varejista de veículos e peças e varejista de material de construção) para o trabalho no dia 25 de dezembro, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho.
Bancos
A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que as agências não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso aos bancos.