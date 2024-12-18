"Então é Natal": veja o que funciona na Grande Vitória

Na próxima quarta-feira (25) é comemorado o Natal Crédito: Shutterstock

Fim de ano é uma época caracterizada por carrinhos de supermercados lotados, sacolas em mãos e vitrines repletas de promoções. Já na próxima quarta-feira (25), é comemorado o Natal e, por ser feriado nacional, os horários de funcionamento de shoppings, lojas, supermercados, bancos e repartições públicas sofrerão alterações.

Para ajudar você a se organizar em meio a maratona de compras e preparativos, A Gazeta realizou um levantamento na Grande Vitória. Confira a seguir o que funciona e o que não funciona, e os horários de funcionamento de cada local.

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: fechados;

Alimentação e lazer: das 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: fechados;

Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: fechados;

Praça de alimentação: 11h às 21h.

Shopping Norte Sul

Lojas: fechadas;



Praça de alimentação: abertura facultativa das 11h às 21h;



Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: fechados;

Alimentação: 11h às 21h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: fechados;

Alimentação e lazer: 11h às 21h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: fechados;

Alimentação e lazer: 11h às 22h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: fechados;

Alimentação e lazer: 11h às 21h;

Cinema: funcionamento conforme horário das sessões.

Shopping Masterplace Mall

Fechado no dia 25 de dezembro.

Supermercados

Todos os supermercados estarão fechados no dia 25 de dezembro Crédito: Freepik

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que os supermercados deverão estar fechados no dia 25 de dezembro, conforme determinado pela Convenção Coletiva de Trabalho. No dia 24, o funcionamento das lojas é liberado, a não ser que haja acordos previamente firmados com os sindicatos em algumas regiões.

Prefeituras

Vitória

Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão nos dias 24 e 25 de dezembro;

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h;

O Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24h;

A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai manter a escala dos grupamentos: Trânsito, Grupo Tático Operacional de Trânsito, Proteção Comunitária, Ronda Ostensiva Municipal e Grupo de Apoio Operacional, no atendimento à população, por meio do 190, além de pontos-base e patrulhamento em todas as regiões da capital;

A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;

Os parques urbanos da capital, como a Pedra da Cebola, Moscoso e Horto de Maruípe, funcionarão das 5h às 22h. Já os naturais, como a Gruta da Onça, Fonte Grande e Baía Noroeste, abrirão das 8h às 17h.

Serra

A Prefeitura da Serra informou que nos dias 23 e 24 o município decretou ponto facultativo. Já em 25 de dezembro é feriado nacional e no dia 26 é feriado municipal, quando se comemora o Dia do Serrano. Nesses dias, apenas os serviços essenciais estarão funcionando;

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24h; Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;

Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;

Auxílio Funeral - Todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;

Guarda Civil Municipal: Agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h);

Funcionarão os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar e hospitalar.

Viana

A Prefeitura de Viana informa que durante o feriado não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais e as equipes da Defesa Civil estarão de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;

Os Prontos Atendimentos 24 horas de Arlindo Villaschi e de Viana Sede funcionam normalmente;

O trabalho da Guarda Municipal e da equipe de limpeza do município também serão mantidos neste dia. A coleta de lixo será realizada conforme o cronograma já previsto pela Secretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos (SEMOPS);

Caso necessário, os moradores podem acionar a Guarda Civil Municipal de Viana, por meio do telefone (27) 99738-8787 e a Defesa Civil, por meio do telefone (27) 99860-4360. Ambos funcionam 24 horas;

O plantão da Assistência Social para prestação de Auxílio Funeral funcionará durante o feriado. Caso o munícipe precise acessar o serviço, deve entrar em contato com o número (27) 98123-0071;

Os cemitérios municipais funcionarão em horário especial, entre 7h e 17h. Para informações e serviços, os interessados devem entrar em contato com os números (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;

O Conselho Tutelar funcionará durante o feriado em um plantão. Para contatar o serviço, o munícipe deve entrar em contato com (27) 99818-4446.

Vila Velha

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24h;

Defesa Civil – Equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;

Ouvidoria Municipal - telefone 162.

Auxílio-Funeral – das 8h às 20h – (27) 98814 0266;

Serviços Urbanos – A coleta vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informa que nos dias 23 (ponto facultativo), 24 (véspera de Natal) e 25 (Natal) serão mantidos todos os serviços essenciais à população, como o atendimento médico nos Prontos Atendimentos, coleta de lixo, Defesa Civil, Necrópole, entre outros que operam em regime de plantão;

PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24h; PA de Bela Vista - 7h às 17h; PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h; PA de Flexal funcionará 24h;

Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);

Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;



Cemitérios - 7h às 17h.



Guarapari

A Prefeitura de Guarapari informou que somente os órgãos e entidades que trabalham em regime de escala ou plantão irão funcionar normalmente.

Comércio de rua

Profissionais do comércio são proibidos de trabalhar no dia 25 de dezembro Crédito: Fernando Madeira

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) esclareceu que é proibido convocar profissionais do comércio (seja comércio lojista, varejista, atacadista de gêneros alimentícios, varejista de veículos e peças e varejista de material de construção) para o trabalho no dia 25 de dezembro, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho.

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