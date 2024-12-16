Espetáculos natalinos movimentam centro de Vitória; confira programação

Natal Luzes no Centro terá apresentações de corais e orquestras Crédito: Divulgação/Sebrae/ES

O Centro de Vitória, coração cultural da Capital capixaba, está ainda mais iluminado com a magia do Natal. Até o dia 22 de dezembro, o evento Natal Luzes no Centro, realizado pelo Sebrae/ES, em parceria com órgãos governamentais e outras entidades, movimenta a Praça Costa Pereira com espetáculos e atividades culturais.



Como parte da programação, corais e orquestras vão se apresentar nas 16 janelas da fachada do Sebrae/ES. Tudo isso com direito a um jogo de luzes que transforma o edifício em uma verdadeira tela de imagens natalinas.



O evento também conta com peças teatrais no Sesc Glória, atrações musicais em frente ao HUB ES+ e ao Mercado da Capixaba, feira de artesanato, food trucks e personagens natalinos animando o clima da praça.

“Este ano a iniciativa recebe o engajamento das instituições que atuam no centro de Vitória, em parceria com os comerciantes e a comunidade, propondo transformar o entorno da praça Costa Pereira em uma grande festa natalina com muita música, luzes, cores e sons, embelezando ainda mais o nosso Centro Histórico”, diz o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.



Parcerias de sucesso

Entorno da Praça Costa Pereira também está iluminado e cheio de atrações Crédito: Divulgação/Sebrae/ES

Para que a execução do Natal Luzes do Centro fosse possível, a entidade contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Vitória, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Vitória), Sesc/Fecomércio e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), em parceria com o Instituto Comercial do Centro de Vitória (ICCV), Sindilojistas/ES, Hub ES+ e Governo do Estado.

“A nossa proposta é mostrar que o Centro de Vitória está vivo e incentivar os pequenos negócios locais. Neste ano, iluminamos as lojas ao redor da Praça Costa Pereira pois queremos que o comércio e a comunidade se apropriem dessa ação. Assim, esperamos que, nos próximos anos, o Centro fique ainda mais iluminado e valorizado”, destaca a gerente adjunta da Unidade Metropolitana do Sebrae/ES, Silvia de Paula.

Campanha solidária

Mas não para por aí. O cenário natalino no Centro também é palco para ações solidárias que irão ajudar famílias carentes da região. Junto à Catedral Metropolitana de Vitória e ao projeto Mesa Brasil, alimentos não perecíveis e brinquedos estão sendo recolhidos em benefício de mais de 300 famílias.

As doações podem ser entregues no carro do Mesa Brasil, localizado na Praça Costa Pereira durante toda a programação. Outros pontos são a Catedral de Vitória; a sede do Sebrae (Enseada do Suá), Sebrae Costa Pereira e demais escritórios do estado; Sesc Glória, CDL Vitória; Atacadão Melhor Preço de Vitória; e na loja Roma da rua Barão de Itapemirim, no Centro.



“Caravanas de instituições sociais também chegam todos os dias com públicos de todas as idades para curtir os espetáculos natalinos”, finaliza Silvia de Paula.

Natal Luzes no Centro

Fachada do Sebrae/ES será uma tela de imagens natalinas Crédito: Divulgação/Sebrae/ES