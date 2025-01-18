Engenheira ambiental capixaba que havia desaparecido em Paris é encontrada

"Localizaram minha irmã lá em Paris, na França. Está internada. Ela foi roubada, parece que roubaram o celular dela a caminho do aeroporto, e aí ela teve uma crise lá. Ainda não temos informações sobre o estado de saúde dela. Vamos saber mais depois por um amigo dela, que está lá no hospital onde ela está internada", informou o irmão da engenheira, o mecânico montador Alessandro Lima dos Santos.