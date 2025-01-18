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Engenheira ambiental capixaba que havia desaparecido em Paris é encontrada

A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta neste sábado (18); segundo o irmão, ela foi assaltava, teve uma crise de ansiedade e está internada em um hospital na França

Publicado em 

18 jan 2025 às 16:07

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 16:07

Jessica Carla da Silva, 33, desapareceu durante uma viagem a Paris
Jessica Carla da Silva, 33, desapareceu durante uma viagem a Paris Crédito: Acervo pessoal
A engenheira ambiental Jéssica Carla da Silva, de 33 anos, foi encontrada na manhã deste sábado (18) em um hospital na França. Desaparecida desde o dia 15 de janeiro durante uma viagem a Paris, a capixaba foi localizada após a família obter informações de que ela foi assaltada e sofreu um surto. Segundo a família, ela está recebendo cuidados médicos.
"Localizaram minha irmã lá em Paris, na França. Está internada. Ela foi roubada, parece que roubaram o celular dela a caminho do aeroporto, e aí ela teve uma crise lá. Ainda não temos informações sobre o estado de saúde dela. Vamos saber mais depois por um amigo dela, que está lá no hospital onde ela está internada", informou o irmão da engenheira, o mecânico montador Alessandro Lima dos Santos.

Relembre

Jéssica, que mora em Lisboa há quase cinco anos, viajou à capital francesa no dia 7 de janeiro. Próximo da data de retorno, agendada para o domingo (12), ela passou por episódios de crise de ansiedade e não conseguiu embarcar de volta a Lisboa, onde mora. Antes de desaparecer, ela relatou à família que teria sido assediada por funcionários de um hotel e teve outras crises de ansiedade. A engenheira chegou a ser expulsa do hotel St Christopher's Inn Paris - Gare du Nord.
Na manhã deste sábado (18), o irmão Alessandro e a tia Aparecida Silva entraram em contato com a reportagem de A Gazeta para informar que a moça havia sido encontrada. Aparecida disse que a família, agora, seguirá mais reservada para cuidar de Jéssica. 

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