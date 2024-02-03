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Da folia para a maternidade

Enfermeira e obstetra saem às pressas do Sambão para atender parto no ES

A enfermeira obstetra Kenia Arvelos e a obstetra Nayara da Matta foram acionadas por uma paciente em trabalho de parto dez minutos antes de desfilarem sexta-feira (2)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 19:48

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 fev 2024 às 19:48
A noite da sexta-feira (2) foi uma verdadeira aventura para a enfermeira obstetra Kenia Arvelos e a obstetra Nayara Da Matta. A dupla, que trabalha na mesma equipe, resolveu curtir o Carnaval de Vitória e desfilar no Sambão do Povo pelo segundo ano consecutivo, mas o destino tinha outros planos. 
Fantasiadas e já no Sambão do Povo prontas para entrar na avenida com a Andaraí – primeira escola de samba a se apresentar na sexta-feira (2) –, elas tiveram que mudar os planos e deixar o local 10 minutos antes do começo do desfile para atender a uma paciente que entrou em trabalho de parto. 
Kenia conta que elas decidiram participar do desfile porque a paciente estava com data de parto prevista apenas para domingo (4). "Chegamos no Sambão às 20h30. Às 21h, a paciente me mandou uma mensagem e eu fui orientando ela por telefone. Quando deu 21h50 mais ou menos, ela me mandou uma foto de como estava progredindo e, pela foto, nós vimos que ela já estava em trabalho de parto fase ativa", relata a enfermeira. 
Enfermeira Obstetra Kenia Arvelos e obstetra Nayara Da Matta: do sambão para a maternidade
Kenia Arvelos e Nayara Da Matta já estavam fantasiadas no Sambão quando tiveram de trocar a avenida pela maternidade Crédito: Acervo pessoal

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A dupla foi direto para a maternidade ainda no clima de carnaval para encontrar a paciente, que já estava na fase ativa do trabalho de parto. Chegando lá, a dupla tirou a fantasia e se preparou para o parto, que durou duas horas e meia. 
"A gente não conseguiu desfilar porque a nossa prioridade são as nossas pacientes. E aí fomos acompanhá-la no trabalho de parto. O bebê dela nasceu à 0h36 do dia 3, o Martin. Ela almejava muito esse parto natural e acabou tudo ocorrendo da forma como ela sonhou", relata.
"Foi uma adrenalina muito grande e um momento muito marcante"
Kenia Arvelos - Enfermeira obstetra
Depois da noite considerada uma aventura, a dupla pretende voltar a desfilar no Sambão do Povo no ano que vem.

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