Enem: aulão solidário arrecada dinheiro para abrigo de animais no ES

Professor promove aulão solidário para candidatos do Enem Crédito: Divulgação

Desde que o professor de redação e diretor do Scripta Cursos, Renan Andrade, perdeu os pais, vítimas de câncer, ambos em 2018, ele começou a promover aulas solidárias para seus alunos do curso pré-vestibular. O dinheiro arrecadado com as inscrições já foi doado para instituições de apoio ao câncer e lar de idosos.

A mãe dele, Rosa Braga, de 54 anos, morreu vítima de câncer de mama. Já o pai dele, Reginaldo Andrade, 53 anos, não resistiu ao câncer de pulmão. Os dois morreram em um intervalo de cinco meses.

A aula será transmitida pelo Youtube neste sábado (16), ao vivo, de 9h às 12h. Neste ano, os interessados no aulão com dicas de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem pagar R$ 20. O valor será destinado ao abrigo de animais Lar São Francisco de Assis (Lasfa), na Serra. O espaço cuida de 41 cães e 75 gatos.

“Já estamos perto de R$ 2 mil em doações e cerca de 100 pessoas interessadas em assistir o conteúdo. O aulão serve para tirar dúvidas e fazer as apostas de temas que podem ser abordados na redação do Enem. Mediante pagamento do ingresso virtual, qualquer aluno pode assistir nossa aula”, informou.

Professor de redação há 13 anos, Renan explicou que a aula servirá para tirar dúvidas dos alunos quanto à produção do texto. A interação entre ele e os alunos será possível por meio do chat do Youtube. O docente acredita que tabagismo e analfabetismo podem ser os temas escolhidos pelo Ministério da Educação (MEC).

"Cito o tabagismo devido ao aumento do consumo de cigarros, sobretudo, por conta do isolamento. A discussão seria em torno do cigarro funcionar como uma válvula de escape para o estresse, bem como os impactos sociais relacionados à questão do tabaco. Outro ponto seria o analfabetismo. O Brasil tem muitas pessoas que não sabem ler e nem escrever", pontuou.

Para participar, o candidato deve realizar o depósito de R$ 20 nas conta do Banco do Brasil ou PicPay. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Enem conta com mais de 5,7 milhões de inscritos. Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Enem conta com mais de 5,7 milhões de inscritos. A primeira fase da prova será aplicada domingo (17).

Banco do Brasil

Agência: 1802-3

Conta Corrente: 117431-2

Rosane V. Pezzodipane

PicPay

@abrigolasfa

Professor Renan Andrade ministra aulas de redação há mais de 10 anos Crédito: Divulgação

APOIO

Segundo Renan, a primeira instituição apoiada no projeto foi o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC) em 2018. Naquela ocasião, foram arrecadados cerca de R$ 5 mil em dinheiro e 500 quilos de alimentos. No ano seguinte, o Lar de Idosos de Vitória também recebeu cerca de R$ 5 mil e meia tonelada de produtos alimentícios. Em 2021, será o abrigo de animais.

“Em 2018 foi o ano que perdi meu pai e minha mãe, vítimas de câncer. Idealizamos o aulão porque ajudar as pessoas naquele momento funcionou como uma forma de diminuir um pouco a dor que a nossa família estava sentindo. Além do aluno, ganha também a entidade que recebe o apoio e a gente, que promove o evento”, enfatizou.

OUTRAS AULAS

Além do aulão previsto para este sábado (16), um grupo de professores coordenado por Hélio Farias, professor de História, se reúne às 19h desta sexta-feira (15) para tirar dúvidas dos alunos pela internet. O acesso é gratuito pelo canal do Youtube Pincel&Teclado

O evento vai reunir docentes de História, Sociologia, Filosofia, Matemática, Física, Biologia e Química. Além deles, um professor convidado também vai dar dicas de temas para a Redação do exame.

"A pauta do aulão está dividida em tópicos. Vamos falar os conteúdos que mais caem no Enem; o que revisar; o que não se pode deixar de saber para ir à prova; vamos comentar os erros mais comuns; e dar cinco dicas de temas para a Redação", disse Hélio.

Professores promovem aulão gratuito do Enem em 2021 Crédito: Divulgação

Na segunda-feira (18), o professor de Física Bruno Roberto de Oliveira fará uma live no Youtube para seus alunos e demais interessados em tirar dúvidas relacionadas ao tema ministrado por ele em sala de aula. A participação é gratuita, mas os interessados devem entrar em contato anteriormente com o professor via Instagram @rocbruno.

"Nessa reta final, estamos tentando ajudar os aluns de várias formas possíveis. Vamos mostrar exemplos de questões da prova, alertar sobre possíveis erros que podem ser evitados e apontar os tópicos que merecem mais atenção no exame", adianta.

CRONOGRAMA

SEXTA-FEIRA (15) - Super Live

Canal: Pincel & Teclado no Youtube

Horário: 19h

Acesso: Gratuito





SÁBADO (16) - Aulão solidário

Canal: será informado após pagamento da inscrição

Horário: 9h às 12h

Acesso: inscrição no valor de R$ 20





Banco do Brasil

Agência: 1802-3

Conta Corrente: 117431-2

Rosane V. Pezzodipane

PicPay: @abrigolasfa