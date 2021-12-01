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Enem 2021: confira o gabarito oficial das provas

Respostas para as provas do 1° e do 2° dia da avaliação impressa foram divulgados na tarde desta quarta-feira (1). As notas finais de cada candidato serão divulgadas somente no dia 11 de fevereiro
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

01 dez 2021 às 16:05

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 16:05

Enem
Prova do segundo dia do Enem 2021 Crédito: A Gazeta
Os candidatos que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem), aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, já podem conferir os acertos e erros. O gabarito oficial foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira (1).
Os cadernos de prova também foram divulgados. A correção do Enem considera o método chamado Teoria de Resposta ao Item (TRI) – modelo estatístico que leva em conta a dificuldade de cada pergunta e busca avaliar o desempenho do candidato em determinada área de conhecimento. Por isso, o número de acertos não representa necessariamente a nota final.
As notas finais de cada candidato serão divulgadas somente no dia 11 de fevereiro.
Além dos candidatos que fizeram as provas em novembro, outros 280.145 inscritos farão o Enem nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, nas datas da reaplicação do exame (para eventuais casos de falhas na aplicação, como falta de energia, ou para quem comprove ter contraído Covid-19) e da aplicação para pessoas privadas de liberdade.

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CONFIRA O GABARITO
1º dia de provas (21/11) – Linguagens e Ciências Humanas
1º Dia - Caderno 1 – Azul – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 1 – Azul – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
1º Dia - Caderno 2 – Amarelo – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 2 – Amarelo – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
1º Dia - Caderno 3 – Branco – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 3 – Branco – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
1º Dia - Caderno 4 – Rosa – Aplicação Regular
1º Dia - Caderno 4 – Rosa – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
2º dia de provas (28/11) – Matemática e Ciências da Natureza
2º Dia - Caderno 5 – Amarelo – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 5 – Amarelo – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
2º Dia - Caderno 6 – Cinza – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 6 – Cinza – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
2º Dia - Caderno 7 – Azul – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 7 – Azul – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
2º Dia - Caderno 8 – Rosa – Aplicação Regular
2º Dia - Caderno 8 – Rosa – Aplicação Regular Crédito: Divulgação/Inep
AMPLIADA, SUPERAMPLIADA, BRAILE E LIBRAS
As provas adaptadas para os participantes que realizaram a avaliação em libras, braile ou em versão ampliada, também foram divulgadas, assim como os respectivos gabaritos.
PRIMEIRO DIA
  • 1º Dia - Caderno 2 – Amarelo (Ampliada) – Aplicação Regular 
  • Gabarito
  • 1º Dia - Caderno 2 – Amarelo (Superampliada) – Aplicação Regular 
  • Gabarito
  • 1º Dia - Caderno 9 – Laranja (braile e ledor) – Aplicação Regular
  • Gabarito
  • 1º Dia - Caderno 10 – Verde (Libras) – Aplicação Regular 
  • Gabarito
SEGUNDO DIA
  • 2º Dia - Caderno 5 – Amarelo (Ampliada) – Aplicação Regular
  • Gabarito
  • 2º Dia - Caderno 5 – Amarelo (Superampliada) – Aplicação Regular
  • Gabarito
  • 2º Dia - Caderno 11 – Laranja (braile e ledor) – Aplicação Regular
  • Gabarito
  • 2º Dia - Caderno 12 – Verde (Libras) – Aplicação Regular
  • Gabarito

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