Embarcação pega fogo na região das Três Praias em Guarapari

Uma lancha de médio porte pegou fogo na região das Três Praias, próximo ao bairro Santa Mônica, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 7h15.
De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi até o local. O condutor, ainda segundo os bombeiros, havia acabado de sair de uma marina na Praia do Boião, quando a lancha começou a pegar fogo na água.
Imediatamente ele pulou na água e não ficou ferido. O proprietário da marina, com outro barco, foi até a lancha, socorreu o condutor, e rebocou a embarcação em chamas para perto da areia, onde a equipe fez o combate ao fogo e o extinguiu. Não houve pedido de perícia.
Demandada, a Capitania dos Portos informou que já houve acionamento para averiguação do ocorrido.