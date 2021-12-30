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Bombeiros

Embarcação pega fogo na região das Três Praias em Guarapari

A Capitania dos Portos já foi acionada e o Corpo de Bombeiros já se encontra no local
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

30 dez 2021 às 09:29

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 09:29

Uma lancha de médio porte pegou fogo na região das Três Praias, próximo ao bairro Santa Mônica, em Guarapari, na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 7h15.
De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi até o local. O condutor, ainda segundo os bombeiros, havia acabado de sair de uma marina na Praia do Boião, quando a lancha começou a pegar fogo na água.
Imediatamente ele pulou na água e não ficou ferido. O proprietário da marina, com outro barco, foi até a lancha, socorreu o condutor, e rebocou a embarcação em chamas para perto da areia, onde a equipe fez o combate ao fogo e o extinguiu. Não houve pedido de perícia.
Demandada, a Capitania dos Portos informou que já houve acionamento para averiguação do ocorrido.

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