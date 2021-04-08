Em uma semana, ES tem menor número de pacientes esperando por vaga em hospital

Leitos do Hospital Materno-Infantil, na Serra, para pacientes com a Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesa

Depois de uma semana com altos números de pessoas doentes aguardando por um leito em hospital, pela primeira vez houve um registro de queda drástica desse cenário no Espírito Santo . Apesar de 10 pessoas ainda aguardarem pela disponibilidade de uma vaga hospitalar no Estado até esta quarta-feira (7), esta é a menor quantidade nos últimos sete dias.

Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) , eram 51 pessoas esperando em Pronto Atendimentos (PAs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) municipais até terça-feira (6). Mas esse número já chegou a 103 pacientes nessas mesmas condições. A assessoria de imprensa não apresentou o motivo efetivo para a queda desses números em sete dias.

Dos atuais 10 pacientes, 7 deles esperam por enfermarias, sendo que apenas um está há mais de dois dias nesta situação. Já outras 3 pessoas infectadas pelo coronavírus necessitam de UTIs, conforme registro na Central de Regulação de Leitos do Estado.

A Sesa observou, ainda, que a regulação dos pacientes acontece de acordo com o quadro clínico apresentado, caso haja mudança nesse quadro, é necessário buscar outro perfil de vaga.

GRANDE VITÓRIA

A equipe de reportagem também levantou os dados de internados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Atendimentos que aguardam transferência junto às prefeituras da Grande Vitória . Os números são de pessoas com Covid-19 e também de pacientes que precisam de atendimento médico especializado devido à gravidade de saúde ocasionada por outras doenças.

Em Vila Velha , há seis doentes esperando há cinco dias no Pronto Atendimento da Glória por uma vaga em UTI, segundo informações da prefeitura. Ao todo, são nove pessoas aguardando por um leito de tratamento intensivo da rede pública e 20 para vaga de enfermaria hospitalar.

Já Cariacica tem 29 pacientes no Pronto Atendimento de Alto Lage, único da cidade, internados à espera de uma vaga em hospital. Desses, dois estão no setor de emergência precisando de UTI.

Na Serra, há 63 pacientes, somente com o diagnóstico de Covid-19, sendo atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade aguardando transferência, sendo que 20 deles demandam leitos de UTI. Os pacientes têm esperado, no mínimo, 48 horas até conseguir uma remoção.

Em Guarapari, nove pacientes aguardam há três dias por leito de UTI. Outras 15 pessoas estão internadas esperando pela liberação de vagas em hospital pela Central de Vagas Estadual, de acordo com informações repassadas pela prefeitura.

Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde informou que há 28 pacientes esperando um leito de internação hospitalar nos Pronto Atendimentos da Praia do Suá e de São Pedro. Destes, 23 são pacientes com Covid-19 e 15 precisam de UTI devido ao agravamento da infecção. Alguns dos doentes estão na fila de espera por um leito há seis dias, de acordo com a secretaria.