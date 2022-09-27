Eleições 2022: supermercados do ES vão ficar fechados no domingo (02)
Os supermercados do Espírito Santo não vão abrir as portas no próximo domingo (02), quando acontece o primeiro turno das eleições deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). No sábado, os horários de funcionamento permanecem normalizados.
Conforme explicou o órgão, essa proibição está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, assinada entre a Fecomércio e o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários). A norma deve ser cumprida por todos os estabelecimentos situados nos municípios onde o documento tem validade.
Algumas das principais redes da Grande Vitória, como Carone, Extrabom, Atacado Vem, Central de Compra Martins e Extra Plus, já confirmaram que permanecerão fechadas durante o dia.