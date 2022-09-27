Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia de votar

Eleições 2022: supermercados do ES vão ficar fechados no domingo (02)

Medida é válida apenas para os municípios que participam da Convenção Coletiva de Trabalho, da Fecomércio;  principais redes da Grande Vitória já confirmaram que não vão abrir na data
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 set 2022 às 16:45

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 16:45

Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
No sábado, segundo a Acaps, os horários de funcionamento permanecem normalizados Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Eleições 2022: supermercados do ES vão ficar fechados no domingo (02)
Os supermercados do Espírito Santo não vão abrir as portas no próximo domingo (02), quando acontece o primeiro turno das eleições deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps). No sábado, os horários de funcionamento permanecem normalizados.
Conforme explicou o órgão, essa proibição está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, assinada entre a Fecomércio e o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários). A norma deve ser cumprida por todos os estabelecimentos situados nos municípios onde o documento tem validade.
Algumas das principais redes da Grande Vitória, como Carone, Extrabom, Atacado Vem, Central de Compra Martins e Extra Plus, já confirmaram que permanecerão fechadas durante o dia. 

Veja Também

Eleições 2022: para que serve o vice?

Eleições 2022: saiba como denunciar fake news no TSE e nas redes sociais

Eleições 2022: saiba a ordem correta de votação na urna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Acaps supermercados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados