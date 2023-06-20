EDP oferece troca gratuita de lâmpadas antigas pelas de LED no ES

O projeto, denominado Tenda Eficiente da Boa Energia, faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com o objetivo de promover a sustentabilidade e incentivar o consumo consciente.

“Com a substituição das lâmpadas, a EDP incentiva a utilização correta e segura da energia elétrica, e beneficia os moradores da área de concessão, já que proporciona uma economia real para os clientes. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia. Nossa expectativa é substituir 60 mil lâmpadas no segundo semestre”, afirma o gestor da EDP, Adilson Herzog.