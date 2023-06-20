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Serra e Cariacica

EDP oferece troca gratuita de lâmpadas antigas pelas de LED no ES

Ação "Tenda Eficiente da Boa Energia" passará pelos bairros Serra Sede e Vista Mar; Vitória e Vila Velha também estão entre os próximos destinos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2023 às 17:58

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 17:58

EDP promove projeto
EDP promove "Tenda Eficiente da Boa Energia", com o intuito de trocar lâmpadas obsoletas pelas de LED Crédito: Divulgação | EDP
Os moradores de Serra Sede, na Serra, e do bairro Vista Mar, em Cariacica, que possuem lâmpadas antigas nas respectivas residências devem ficar atentos. Isso porque a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está realizando uma campanha para substituição gratuita dos equipamentos obsoletos por lâmpadas mais eficientes, com tecnologia LED. A ação, que percorrerá comunidades de baixa renda, iniciou na última segunda-feira (19), na Serra, e termina no dia 1º de julho, em Cariacica. 
O projeto, denominado Tenda Eficiente da Boa Energia, faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com o objetivo de promover a sustentabilidade e incentivar o consumo consciente. 
“Com a substituição das lâmpadas, a EDP incentiva a utilização correta e segura da energia elétrica, e beneficia os moradores da área de concessão, já que proporciona uma economia real para os clientes. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia. Nossa expectativa é substituir 60 mil lâmpadas no segundo semestre”, afirma o gestor da EDP, Adilson Herzog.
Os próximos destinos da tenda itinerante, segundo a EDP, serão as cidades de Vitória Vila Velha, em datas e bairros a serem divulgados pela distribuidora.

Como participar

Para participar da ação é necessário seguir os seguintes critérios:
  • Apresentar conta/fatura de energia residencial recente;
  • Levar documentos (RG e CPF) de quem vai efetuar a troca;
  • Levar até seis lâmpadas bulbo incandescentes e/ou fluorescentes funcionando para realizar a troca pelas lâmpadas LED.

Confira a agenda

  • Serra
  • Data: 19 a 23/06
  • Local: Praça Dr. Pedro Feu Rosa, na Avenida Getúlio Vargas, em Serra Sede (prédio da antiga Prefeitura, em frente ao Banco do Brasil)
  • Horário: 10h às 16h
  • Cariacica
  • Data: 26/06 a 01/07
  • Local: pátio da Igreja Católica, nas ruas Gustavo Dupper e Rosa da Penha, no bairro Vista Mar
  • Horário: 10h às 16h

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