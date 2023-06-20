EDP oferece troca gratuita de lâmpadas antigas pelas de LED no ES

Os moradores de Serra Sede, na Serra, e do bairro Vista Mar, em Cariacica, que possuem lâmpadas antigas nas respectivas residências devem ficar atentos. Isso porque a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, está realizando uma campanha para substituição gratuita dos equipamentos obsoletos por lâmpadas mais eficientes, com tecnologia LED. A ação, que percorrerá comunidades de baixa renda, iniciou na última segunda-feira (19), na Serra, e termina no dia 1º de julho, em Cariacica.
O projeto, denominado Tenda Eficiente da Boa Energia, faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com o objetivo de promover a sustentabilidade e incentivar o consumo consciente.
“Com a substituição das lâmpadas, a EDP incentiva a utilização correta e segura da energia elétrica, e beneficia os moradores da área de concessão, já que proporciona uma economia real para os clientes. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia. Nossa expectativa é substituir 60 mil lâmpadas no segundo semestre”, afirma o gestor da EDP, Adilson Herzog.
Os próximos destinos da tenda itinerante, segundo a EDP, serão as cidades de Vitória e Vila Velha, em datas e bairros a serem divulgados pela distribuidora.
Como participar
Para participar da ação é necessário seguir os seguintes critérios:
- Apresentar conta/fatura de energia residencial recente;
- Levar documentos (RG e CPF) de quem vai efetuar a troca;
- Levar até seis lâmpadas bulbo incandescentes e/ou fluorescentes funcionando para realizar a troca pelas lâmpadas LED.
Confira a agenda
- Serra
- Data: 19 a 23/06
- Local: Praça Dr. Pedro Feu Rosa, na Avenida Getúlio Vargas, em Serra Sede (prédio da antiga Prefeitura, em frente ao Banco do Brasil)
- Horário: 10h às 16h
- Cariacica
- Data: 26/06 a 01/07
- Local: pátio da Igreja Católica, nas ruas Gustavo Dupper e Rosa da Penha, no bairro Vista Mar
- Horário: 10h às 16h