Eclipse solar: ES vai ter eventos para observação no sábado (14)

Eclipse solar anular Crédito: Divulgação

Um fenômeno conhecido como eclipse solar anular, que acontece no sábado (14), poderá ser visto em boa parte do país, inclusive na capital do Espírito Santo. Em Vitória, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) havia programado eventos de observação do eclipse com uso de telescópio solar e filtros especiais, mas devido ao tempo nublado essa parte foi cancelada. Apenas outras atividades foram mantidas.

Em parte do Brasil, o evento só poderá ser observado novamente em 2067, conforme o membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Lauriston Trindade.

O espetáculo astronômico estava previsto para ser conferido nas instalações do Observatório, no campus de Goiabeiras, assim como a transmissão pelos canais do Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) no Youtube no Instagram . Como a observação depende das condições meteorológicas, a observação foi cancelada devido ao tempo nublado e chuvoso na tarde de sábado (14).

Na Praça da Ciência, em Vitória, foram mantidas atividades promovidas pelo Centro de Astrofísica e Cosmologia (Cosmo-Ufes) e pela Prefeitura de Vitória . Sem a observação do eclipse com uso de telescópio solar e óculos especiais, haverá seminário e exibição de vídeos.

Em Vitória, a cobertura será de aproximadamente 50%. Para ver esse fenômeno com segurança, é preciso usar filtros ou óculos especiais. O contato a olho nu pode causar prejuízos na visão, como catarata e até cegar.

Para observar o eclipse é necessário ter um óculos com filtros para eclipses solares, telescópios de observação solar com filtros especializados e vidros de solda com filtro 14 ou superior. A recomendação é não olhar mais de 1 minuto para o Sol. Usar óculos escuros para tentar ver o fenômeno pode prejudicar a visão.

O fenômeno poderá ser visto em quase todo o país, mas de forma parcial. Apenas no Norte e Nordeste, vai poder ser visto da forma total, como Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte.

No Espírito Santo, o eclipse vai começar por volta das 15h37 e vai atingir seu auge às 16h40. Segundo o Márcio Malacarne, do Observatório da Ufes, o próximo grande eclipse solar total vai ser dia 8 de abril de 2024 e a previsão para o próximo eclipse solar anular é em outubro de 2024.

O que é o eclipse solar anular

O eclipse solar anular é um fenômeno que acontece quando a lua fica entre a Terra e o Sol, mas não cobre todo o disco solar, formando um anel de luz ao redor da sombra lunar. Ou seja, o Sol ainda permanecerá minimamente visível na forma de um anel ao redor da sombra da Lua.

O anel completo de luz será visível apenas numa pequena faixa no norte e no nordeste do país. Em outras regiões, como o Sudeste, o eclipse será parcial, com a lua cobrindo parte do sol. Ou seja, nesse tipo de fenômeno o dia não fica escuro.

Com informações do g1 ES