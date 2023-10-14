Eclipse solar: confira como foi o fenômeno no Brasil; veja fotos

O eclipse solar anular que aconteceu neste sábado (14) foi visto em boa parte do Brasil, especialmente no Nordeste e no Norte, além de outros países no hemisfério Norte. O fenômeno raro permitiu observar o disco do Sol sendo eclipsado quase pela metade pela Lua (47% no total).

Em Vitória, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) preparou eventos de observação do eclipse com uso de telescópio solar e filtros especiais, mas o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) precisou cancelar a observação devido às condições do tempo, que ficou nublado e chuvoso ao longo da tarde. As pessoas que foram pessoalmente ao Observatório participaram de outras atividades, inclusive explicações sobre como o fenômeno acontece.