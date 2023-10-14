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Astronomia

Eclipse solar: confira como foi o fenômeno no Brasil; veja fotos

Evento foi observado com melhor nitidez no Norte e no Nordeste do país; no Espírito Santo, tempo nublado e chuvoso impediu visualização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2023 às 15:29

Publicado em 14 de Outubro de 2023 às 15:29

O eclipse solar anular que aconteceu neste sábado (14) foi visto em boa parte do Brasil, especialmente no Nordeste e no Norte, além de outros países no hemisfério Norte. O fenômeno raro permitiu observar o disco do Sol sendo eclipsado quase pela metade pela Lua (47% no total). 
Em Vitória, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) preparou eventos de observação do eclipse com uso de telescópio solar e filtros especiais, mas o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) precisou cancelar a observação devido às condições do tempo, que ficou nublado e chuvoso ao longo da tarde. As pessoas que foram pessoalmente ao Observatório participaram de outras atividades, inclusive explicações sobre como o fenômeno acontece.

Imagens do eclipse solar anular no Brasil e nos EUA

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