Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sexta-feira (19)

Eclipse lunar mais longo do século poderá ser visto no ES? Entenda

Fenômeno astronômico será melhor visto em países do hemisfério Norte, mas poderá ser observado parcialmente no Brasil. No dia do eclipse, há previsão de tempo aberto no Espírito Santo
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 nov 2021 às 16:03

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 16:03

A madrugada desta sexta-feira (19) reservará uma grande atração para os amantes da astronomia. Um eclipse lunar, considerado o mais longo do século, será um prato cheio para aqueles que gostam de observar os fenômenos do céu. Mas será que o acontecimento será visível no Espírito Santo?
De acordo com Marcelo De Cicco, astrônomo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), será mais favorável observar o eclipse lunar nos países do hemisfério Norte. O fenômeno também poderá ser visto no Brasil, entretanto, os mais privilegiados serão os moradores das regiões Norte e Nordeste. Já no Espírito Santo, ele explicou que será possível acompanhar parcialmente por volta de 4h20 da madrugada de sexta-feira.
"O eclipse é quando a Terra passa entre a Lua e o Sol, e a sombra da Terra atinge a Lua. É um eclipse que ocorre com uma certa periodicidade. Vai ser pouco visto no Brasil, não vai ter uma visibilidade boa, é mais para o hemisfério Norte. Ele vai ser visto no final, quando já tiver a Lua se pondo", disse.
De acordo com Marcelo De Cicco, trata-se de um eclipse mais longo porque, nesse caso, a sombra da Terra vai demorar mais tempo atravessando a Lua. Segundo o astrônomo, o evento não terá tanta relevância em termos de pesquisa, mas é uma oportunidade para amantes da astronomia amadora.
"É um fenômeno que ocorre há milhares de anos por uma certa inclinação da órbita da Lua que permite que ele aconteça. Vai ser bem longo, vai durar mais tempo porque a sombra da Terra vai durar mais tempo atravessando a Lua. É mais para o interesse em astronomia amadora", acrescentou.
O último eclipse anular ocorreu em 2019
Eclipse lunar que vai acontecer nesta sexta-feira (19) poderá ser visto apenas parcialmente no ES Crédito: Divulgação | Nasa

TEMPO FAVORÁVEL

Para aqueles que se interessarem em ver parte do fenômeno, o tempo vai contribuir. Segundo Hugo Ramos, meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de tempo aberto para quase todo o Espírito Santo na sexta-feira.
"Tendências iniciais apontam que a gente vai ter um tempo mais aberto. Ainda teremos instabilidade nesta semana, mas, na sexta-feira, a expectativa é de ficar um tempo mais aberto com uma previsão de pancadas de chuva só no Sul do Estado. O pessoal do Litoral Sul ficaria um pouco prejudicado", informou.

ECLIPSE PROVA QUE A TERRA É REDONDA

Além da beleza do fenômeno em si, o eclipse lunar também tem uma importância astronômica considerável. Marcelo De Cicco explicou que o formato da sombra projetada na Lua permite garantir que o planeta Terra seja redondo. Segundo ele, caso fosse plana, a sombra seria diferente.
"Olhando o eclipse lunar, você consegue concluir que a Terra é redonda. Se não, com a sombra da terra, você veria projetada parte de um retângulo e o que você vê é uma circunferência sobre a Lua", relatou.

Veja Também

Ufes inaugura primeiro observatório astronômico remoto público do Brasil

Vídeo mostra bola de fogo cruzando o céu de Jardim Camburi, em Vitória

Perseidas: vídeos mostram registros da chuva de meteoros no céu do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Incaper Astronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados