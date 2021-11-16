Eclipse lunar mais longo do século poderá ser visto no ES? Entenda

A madrugada desta sexta-feira (19) reservará uma grande atração para os amantes da astronomia. Um eclipse lunar, considerado o mais longo do século, será um prato cheio para aqueles que gostam de observar os fenômenos do céu. Mas será que o acontecimento será visível no Espírito Santo?
De acordo com Marcelo De Cicco, astrônomo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), será mais favorável observar o eclipse lunar nos países do hemisfério Norte. O fenômeno também poderá ser visto no Brasil, entretanto, os mais privilegiados serão os moradores das regiões Norte e Nordeste. Já no Espírito Santo, ele explicou que será possível acompanhar parcialmente por volta de 4h20 da madrugada de sexta-feira.
"O eclipse é quando a Terra passa entre a Lua e o Sol, e a sombra da Terra atinge a Lua. É um eclipse que ocorre com uma certa periodicidade. Vai ser pouco visto no Brasil, não vai ter uma visibilidade boa, é mais para o hemisfério Norte. Ele vai ser visto no final, quando já tiver a Lua se pondo", disse.
De acordo com Marcelo De Cicco, trata-se de um eclipse mais longo porque, nesse caso, a sombra da Terra vai demorar mais tempo atravessando a Lua. Segundo o astrônomo, o evento não terá tanta relevância em termos de pesquisa, mas é uma oportunidade para amantes da astronomia amadora.
"É um fenômeno que ocorre há milhares de anos por uma certa inclinação da órbita da Lua que permite que ele aconteça. Vai ser bem longo, vai durar mais tempo porque a sombra da Terra vai durar mais tempo atravessando a Lua. É mais para o interesse em astronomia amadora", acrescentou.
TEMPO FAVORÁVEL
Para aqueles que se interessarem em ver parte do fenômeno, o tempo vai contribuir. Segundo Hugo Ramos, meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de tempo aberto para quase todo o Espírito Santo na sexta-feira.
"Tendências iniciais apontam que a gente vai ter um tempo mais aberto. Ainda teremos instabilidade nesta semana, mas, na sexta-feira, a expectativa é de ficar um tempo mais aberto com uma previsão de pancadas de chuva só no Sul do Estado. O pessoal do Litoral Sul ficaria um pouco prejudicado", informou.
ECLIPSE PROVA QUE A TERRA É REDONDA
Além da beleza do fenômeno em si, o eclipse lunar também tem uma importância astronômica considerável. Marcelo De Cicco explicou que o formato da sombra projetada na Lua permite garantir que o planeta Terra seja redondo. Segundo ele, caso fosse plana, a sombra seria diferente.
"Olhando o eclipse lunar, você consegue concluir que a Terra é redonda. Se não, com a sombra da terra, você veria projetada parte de um retângulo e o que você vê é uma circunferência sobre a Lua", relatou.