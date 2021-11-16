Eclipse lunar mais longo do século poderá ser visto no ES? Entenda

A madrugada desta sexta-feira (19) reservará uma grande atração para os amantes da astronomia. Um eclipse lunar, considerado o mais longo do século, será um prato cheio para aqueles que gostam de observar os fenômenos do céu. Mas será que o acontecimento será visível no Espírito Santo

De acordo com Marcelo De Cicco, astrônomo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), será mais favorável observar o eclipse lunar nos países do hemisfério Norte. O fenômeno também poderá ser visto no Brasil , entretanto, os mais privilegiados serão os moradores das regiões Norte e Nordeste. Já no Espírito Santo, ele explicou que será possível acompanhar parcialmente por volta de 4h20 da madrugada de sexta-feira.

"O eclipse é quando a Terra passa entre a Lua e o Sol, e a sombra da Terra atinge a Lua. É um eclipse que ocorre com uma certa periodicidade. Vai ser pouco visto no Brasil, não vai ter uma visibilidade boa, é mais para o hemisfério Norte. Ele vai ser visto no final, quando já tiver a Lua se pondo", disse.

? ATENÇÃO: Eclipse lunar mais longo do século pode ser visto na Sexta-feira, 19 de Novembro. O espetáculo terá 3h de duração. Parte do fenômeno poderá ser visto de todo o Brasil. Ansiosos? Marquem os amigos para ver. pic.twitter.com/vPSeov7syo — Astronomiaum ? ? (@Astronomiaum) November 16, 2021

De acordo com Marcelo De Cicco, trata-se de um eclipse mais longo porque, nesse caso, a sombra da Terra vai demorar mais tempo atravessando a Lua. Segundo o astrônomo, o evento não terá tanta relevância em termos de pesquisa, mas é uma oportunidade para amantes da astronomia amadora.

"É um fenômeno que ocorre há milhares de anos por uma certa inclinação da órbita da Lua que permite que ele aconteça. Vai ser bem longo, vai durar mais tempo porque a sombra da Terra vai durar mais tempo atravessando a Lua. É mais para o interesse em astronomia amadora", acrescentou.

Eclipse lunar que vai acontecer nesta sexta-feira (19) poderá ser visto apenas parcialmente no ES Crédito: Divulgação | Nasa

TEMPO FAVORÁVEL

Para aqueles que se interessarem em ver parte do fenômeno, o tempo vai contribuir. Segundo Hugo Ramos, meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), a previsão é de tempo aberto para quase todo o Espírito Santo na sexta-feira.

"Tendências iniciais apontam que a gente vai ter um tempo mais aberto. Ainda teremos instabilidade nesta semana, mas, na sexta-feira, a expectativa é de ficar um tempo mais aberto com uma previsão de pancadas de chuva só no Sul do Estado. O pessoal do Litoral Sul ficaria um pouco prejudicado", informou.

ECLIPSE PROVA QUE A TERRA É REDONDA

Além da beleza do fenômeno em si, o eclipse lunar também tem uma importância astronômica considerável. Marcelo De Cicco explicou que o formato da sombra projetada na Lua permite garantir que o planeta Terra seja redondo. Segundo ele, caso fosse plana, a sombra seria diferente.