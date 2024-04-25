"É um pesadelo", diz pai de um dos mortos em acidente de Nova Venécia

Rosival Lourenço, pai de Línike Lázaro Lourenço, esteve no SML de Colatina para liberar o corpo do filho Crédito: Roger Botelho

Os três não resistiram aos ferimentos do acidente e foram a óbito. Uma quarta vítima, identificada como Kaio Costa, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. De acordo com a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, todos eles eram amigos.

Em entrevista à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, Rosival Lourenço, pai de Línike, contou que estava em casa, dormindo, quando o genro o acordou para dar a notícia de que o filho havia falecido.

"Perto das 4h, chegou o meu genro lá em casa, businando, foi aí que acordei, no susto [...]. Ele me mandou arrumar a roupa e, nesse momento, logo pensei: 'Aconteceu alguma coisa grave com meu menino'" Rosival Lourenço - Aposentado | Pai de Línike

Rosival relatou à TV Gazeta que foi ao local do acidente. No entanto, a única informação que a família tem até o momento é de que os jovens estavam trafegando pela ES 220, que liga Nova Venécia a Vila Pavão, quando os dois veículos, um Volkswagen Jetta e um Volkswagen Fox colidiram de frente.

Questionado sobre o local onde o filho estava naquela noite, Rosival disse que sabia apenas que Línike ia se encontrar com amigos.

"Ele só disse para a gente que ia encontrar com os amigos dele. Ligamos para ele e ele dizia que estava tudo tranquilo", acrescentou o pai.

"É um susto que a gente toma, porque o filho sai e você não sabe se volta. Enquanto ele não chega, você não consegue dormir. Quando não chega, tudo de ruim a gente pode esperar" Rosival Lourenço - Aposentado | Pai de Línike

O acidente

Das três pessoas que morreram, duas estavam em Volkswagen Fox vermelho e outra vítima no Volkswagen Jetta cinza Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais e Leitor A Gazeta

Bleno Silva, Eduardo Balbino e Línike Lázaro Lourenço morreram em um grave acidente na ES 220, em um trecho conhecido como reta do bairro Aeroporto, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na madrugada desta quinta-feira (25). Uma quarta vítima, identificada como Kaio Costa, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Segundo uma familiar, ele está estável, intubado e com fratura nas duas pernas.

A Polícia Militar informou que Eduardo e Línike morreram no local. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam as outras duas pessoas envolvidas, mas Bleno não resistiu aos ferimentos e morreu durante o socorro ao hospital.