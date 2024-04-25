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Tragédia

"É um pesadelo", diz pai de um dos mortos em acidente de Nova Venécia

Bleno Silva, Eduardo Balbino e Línike Lázaro Lourenço morreram em uma grave acidente na ES 220; Kaio Costa ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

25 abr 2024 às 16:37

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 16:37

Rosival Lourenço, pai de Línike Lázaro Lourenço, esteve no SML de Colatina para liberar o corpo do filho Crédito: Roger Botelho
Abalados com a tragédia que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (25) na ES 220, na reta do bairro Aeroporto, em Nova Venécia, os familiares de Bleno Silva, Eduardo Balbino e Línike Lázaro Lourenço estiveram no Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para liberar os corpos dos jovens. Segundo a Polícia Militar, os veículos em que eles estavam bateram de frente.
Os três não resistiram aos ferimentos do acidente e foram a óbito. Uma quarta vítima, identificada como Kaio Costa, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. De acordo com a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta, todos eles eram amigos. 
Em entrevista à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, Rosival Lourenço, pai de Línike, contou que estava em casa, dormindo, quando o genro o acordou para dar a notícia de que o filho havia falecido. 
"Perto das 4h, chegou o meu genro lá em casa, businando, foi aí que acordei, no susto [...]. Ele me mandou arrumar a roupa e, nesse momento, logo pensei: 'Aconteceu alguma coisa grave com meu menino'"
Rosival Lourenço - Aposentado | Pai de Línike
Rosival relatou à TV Gazeta que foi ao local do acidente. No entanto, a única informação que a família tem até o momento é de que os jovens estavam trafegando pela ES 220, que liga Nova Venécia a Vila Pavão, quando os dois veículos, um Volkswagen Jetta e um Volkswagen Fox colidiram de frente. 
Questionado sobre o local onde o filho estava naquela noite, Rosival disse que sabia apenas que Línike ia se encontrar com amigos. 
"Ele só disse para a gente que ia encontrar com os amigos dele. Ligamos para ele e ele dizia que estava tudo tranquilo", acrescentou o pai. 
"É um susto que a gente toma, porque o filho sai e você não sabe se volta. Enquanto ele não chega, você não consegue dormir. Quando não chega, tudo de ruim a gente pode esperar"
Rosival Lourenço - Aposentado | Pai de Línike

O acidente

VítimasVeículos envolvidos em grave acidente em Nova Venécia bateram de frente, segundo a PM
Das três pessoas que morreram, duas estavam em Volkswagen Fox vermelho e outra vítima no Volkswagen Jetta cinza Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais e Leitor A Gazeta
Bleno Silva, Eduardo Balbino e Línike Lázaro Lourenço morreram em um grave acidente na ES 220, em um trecho conhecido como reta do bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (25). Uma quarta vítima, identificada como Kaio Costa, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Segundo uma familiar, ele está estável, intubado e com fratura nas duas pernas.
A Polícia Militar informou que Eduardo e Línike morreram no local. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam as outras duas pessoas envolvidas, mas Bleno não resistiu aos ferimentos e morreu durante o socorro ao hospital.
Línike dirigia um Volkswagen Jetta e Bleno era quem conduzia um Volkswagen Fox. Cada veículo tinha também um passageiro. Eduardo estava com Bleno e Kaio com Línike. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente até o momento.

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