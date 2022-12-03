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É falso que rodoviários farão greve na Grande Vitória na segunda (5), diz sindicato

Segundo o Sindirodoviários, é falsa a mensagem que circula em redes sociais dizendo que categoria convocou greve para a próxima segunda-feira (5), pedindo a volta dos cobradores

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 18:20

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 dez 2022 às 18:20
Sindirodoviários
Sindirodoviários nega greve no Sistema Transcol na próxima semana Crédito: Arte / Fernando Madeira
Circula nas redes sociais um comunicado citando uma greve de rodoviários do Sistema Transcol para segunda-feira (5). A mensagem alega que a interrupção ocorreria pelo fato de os cobradores dos coletivos não terem retornado ao trabalho como determinaria um decreto. Procurado neste sábado (3), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) negou qualquer paralisação na próxima semana. 
A publicação falsa afirma que tem o intuito de fazer com que os usuários do transporte público na Grande Vitória não sejam pegos de surpresa. "Aos prevenidos de plantão fiquem atentos. Confirmada a greve dos ônibus do Sistema Transcol e toda a categoria da Grande Vitória. Não haverá ônibus nas ruas. Por direito justo que estão reivindicando o Decreto que era para ter já colocado em prática que ordena a volta dos cobradores para trabalharem e não aconteceu!", diz o texto. 
Por telefone, o presidente do Sindirodoviários, Marcos Alexandre, negou que o sindicato tenha planejado uma greve para a próxima semana. "A publicação é 'fake'", declarou.
O advogado do sindicato, Elton Borges, alertou ainda para a veiculação de outra informação falsa que vem circulando, no formato de áudio. "Existe um áudio antigo de um membro do sindicato falando que o sistema vai ser paralisado a partir de meia-noite. Também não procede", frisou. 
Sindirodoviários
Sindirodoviários nega greve no Sistema Transcol na próxima semana Crédito: Reprodução
Desde maio de 2020 afastados das atividades, os cobradores do Sistema Transcol tiveram a volta anunciada em fevereiro deste ano. O retorno, no entanto, se dá em uma nova função. A partir de agora, os trabalhadores passam a atuar como "recarregadores" do Cartão GV nos coletivos.
Em agosto de 2021, o governo do Estado lançou o programa "CNH Requalifica", com 1,5 mil vagas para processo de primeira habilitação visando a requalificar os cobradores. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), uma parte dos trabalhadores aderiu à demissão voluntária, outra passou pelo programa de qualificação e outros passaram a ter funções diferentes no sistema.

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