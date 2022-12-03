É falso que rodoviários farão greve na Grande Vitória na segunda (5), diz sindicato

Sindirodoviários nega greve no Sistema Transcol na próxima semana Crédito: Arte / Fernando Madeira

A publicação falsa afirma que tem o intuito de fazer com que os usuários do transporte público na Grande Vitória não sejam pegos de surpresa. "Aos prevenidos de plantão fiquem atentos. Confirmada a greve dos ônibus do Sistema Transcol e toda a categoria da Grande Vitória. Não haverá ônibus nas ruas. Por direito justo que estão reivindicando o Decreto que era para ter já colocado em prática que ordena a volta dos cobradores para trabalharem e não aconteceu!", diz o texto.

Por telefone, o presidente do Sindirodoviários, Marcos Alexandre, negou que o sindicato tenha planejado uma greve para a próxima semana. "A publicação é 'fake'", declarou.

O advogado do sindicato, Elton Borges, alertou ainda para a veiculação de outra informação falsa que vem circulando, no formato de áudio. "Existe um áudio antigo de um membro do sindicato falando que o sistema vai ser paralisado a partir de meia-noite. Também não procede", frisou.

Sindirodoviários nega greve no Sistema Transcol na próxima semana Crédito: Reprodução