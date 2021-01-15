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Notas de pesar

Dois agentes da PRF-ES morrem por complicações da Covid-19 no mesmo dia

Geraldo Marciano Pereira, de 65 anos, era mineiro e morreu no município capixaba de São Mateus, ao Norte do Estado, e Douglas Hudson Brum de Souza, de 37 anos, era natural de Vila Velha e veio a óbito em Fortaleza, no Ceará

Publicado em 

14 jan 2021 às 22:50

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 22:50

Viatura da PRF
Dois agentes da PRF-ES morrem por complicações da Covid-19 no mesmo dia Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo publicou nas redes sociais nesta quinta-feira (14) notas de pesar lamentando o falecimento de dois agentes policiais ocorridos na quarta (13), ambos em decorrência de complicações da Covid-19. Geraldo Marciano Pereira, de 65 anos, era mineiro e morreu no município capixaba de São Mateus, ao Norte do Estado, e Douglas Hudson Brum de Souza, de 37 anos, era natural de Vila Velha e veio a óbito em Fortaleza, no Ceará.
No Instagram da corporação, foram feitas duas publicações em que são manifestados sentimentos aos familiares, aos amigos e aos colegas de profissão das duas vítimas da doença. Confira na íntegra:
Demandada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

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