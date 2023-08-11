Do ES para a Argentina: a despedida em imagens do "paciente misterioso"

Após cerca de quatro meses internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), o argentino Ivan Pérez, se despediu dos funcionários da instituição, ganhou um adeus com muita comemoração e voltou para o país de origem. O fotojornalista de A Gazeta, Fernando Madeira, registrou os últimos momentos do paciente "misterioso", como ele ficou conhecido após a internação, e a despedida dos funcionários da instituição.