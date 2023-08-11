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Paciente misterioso recebe alta e volta para casa
Ivan sendo retirado da ambulância para ser levado ao avião  Fernando Madeira
Adeus com comemoração

Do ES para a Argentina: a despedida em imagens do "paciente misterioso"

Registro foi feito pelo fotojornalista de A Gazeta, Fernando Madeira, quando Ivan Pérez deixava o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica; ele já está no país de origem

Redação de A Gazeta

Publicado em

11 ago 2023 às 17:05
Despedida do argentino Ivan Pérez
Despedida do argentino Ivan Pérez foi marcada por muita emoção e homenagens dos funcionários do Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac) Crédito: Fernando Madeira
Após cerca de quatro meses internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), o argentino Ivan Pérez, se despediu dos funcionários da instituição, ganhou um adeus com muita comemoração e voltou para o país de origem. O fotojornalista de A Gazeta, Fernando Madeira, registrou os últimos momentos do paciente "misterioso", como ele ficou conhecido após a internação, e a despedida dos funcionários da instituição. 
Ivan deixou o hospital, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (11) e já está em solo argentino.
Flávia Saracho, irmã de Ivan, esteve presente na despedida de Ivan do Hospital em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Flávia Saracho, irmã de Ivan, também recebeu carinho especial dos fubcionários do hospital Crédito: Fernando Madeira
Ivan Pérez deixou o hospital em Cariacica e seguiu em um avião hospitalar para a Argentina Crédito: Fernando Madeira
A Despedida do argentino Ivan Pérez teve direito a cartaz em espanhol feito por colaboradores do hospital Crédito: Fernando Madeira
Sorrisos marcaram a despedida do argentino Ivan Pérez, o paciente misterioso Crédito: Fernando Madeira
Ivan ganhou balões personalizados com o próprio nome nos últimos momentos dele antes de retornar para a Argentina Crédito: Fernando Madeira

No avião

Paciente misterioso recebe alta e volta para casa
Ivan sendo retirado da ambulância para ser levado ao avião  Crédito: Fernando Madeira
Paciente misterioso recebe alta e volta para casa
O avião do Governo da Argentina decolou às 14h do aeroporto de Vitória para levar Ivan Crédito: Fernando Madeira
Paciente misterioso recebe alta e volta para casa
Ivan segue para Buenos, onde seguirá o tratamento ao lado da família e conhecidos Crédito: Fernando Madeira

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