Fotojornalismo: a construção de deque na Ilha das Caieiras, em Vitória

A orla da Grande São Pedro — que possui belíssima paisagem da Baía de Vitória — passa por intervenções há alguns meses, com previsão de novo paisagismo, ciclovia, rota para passeio contínuo em calçada, além de um Centro de Pescado entre outras novidades para o moradores. O antigo deque foi demolido para dar lugar a um novo, com arquibancadas. Em maio, a Prefeitura de Vitória divulgou que o investimento seria de R$ 96 milhões, com previsão de entrega em setembro de 2024.
O fotojornalista de A Gazeta Fernando Madeira esteve na região na segunda-feira (7) e registrou como está a obra do novo deque da Ilha das Caieiras.
Correção
10/08/2023 - 10:55
A versão anterior desta matéria informava que a obra tinha previsão de ser entregue no próximo mês, mas a data correta, conforme a Prefeitura de Vitória, é setembro de 2024. O texto foi corrigido.