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Fernando Madeira
Cenas da cidade

Fotojornalismo: a construção de deque na Ilha das Caieiras, em Vitória

A antiga estrutura foi demolida e uma nova é construída em meio ao projeto de reurbanização da orla de São Pedro

Redação de A Gazeta

Publicado em

08 ago 2023 às 13:34
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras Crédito: Fernando Madeira
A orla da Grande São Pedro — que possui belíssima paisagem da Baía de Vitória — passa por intervenções há alguns meses, com previsão de novo paisagismo, ciclovia, rota para passeio contínuo em calçada, além de um Centro de Pescado entre outras novidades para o moradores. O antigo deque foi demolido para dar lugar a um novo, com arquibancadas.  Em maio, a Prefeitura de Vitória divulgou que o investimento seria de R$ 96 milhões, com previsão de entrega em setembro de 2024.
O fotojornalista de A Gazeta Fernando Madeira esteve na região na segunda-feira (7) e registrou como está a obra do novo deque da Ilha das Caieiras.
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
#01 Crédito: Fernando Madeira
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
#02 Crédito: Fernando Madeira
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
#03 Crédito: Fernando Madeira
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
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Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
#05 Crédito: Fernando Madeira
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
#06 Crédito: Fernando Madeira
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
#07 Crédito: Fernando Madeira
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
#08 Crédito: Fernando Madeira
Construção do novo deque da Ilha das Caieiras
#09 Crédito: Fernando Madeira

Correção

10/08/2023 - 10:55
A versão anterior desta matéria informava que a obra tinha previsão de ser entregue no próximo mês, mas a data correta, conforme a Prefeitura de Vitória, é setembro de 2024. O texto foi corrigido.

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