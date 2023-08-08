Fotojornalismo: a construção de deque na Ilha das Caieiras, em Vitória

A orla da Grande São Pedro — que possui belíssima paisagem da Baía de Vitória — passa por intervenções há alguns meses, com previsão de novo paisagismo, ciclovia, rota para passeio contínuo em calçada, além de um Centro de Pescado entre outras novidades para o moradores. O antigo deque foi demolido para dar lugar a um novo, com arquibancadas. Em maio, a Prefeitura de Vitória divulgou que o investimento seria de R$ 96 milhões, com previsão de entrega em setembro de 2024.