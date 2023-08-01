Fotojornalismo: tartaruga pede socorro em meio a lixo na Baía de Vitória

Uma cena da cidade na tarde desta terça-feira (1º) chamou a atenção do fotojornalista de A Gazeta Vitor Jubini. Em um ponto atrás de um shopping na Enseada do Suá, em Vitória — de onde é possível apreciar a vista da Terceira Ponte e a Baía de Vitória — o profissional se deparou com grande quantidade de lixo nas águas. E, ali no meio, surgiu uma tartaruga, como se pedisse socorro.
"Estava fotografando uma grande quantidade de lixo boiando: embalagens plásticas, sacolas, madeira, resto de alimentos e animais mortos. De repente, percebi a movimentação de tartarugas no local e uma delas foi se aproximando da massa de detritos, quando rapidamente ela levantou para respirar", narrou o profissional.
Infelizmente, notícias sobre tartarugas serem vítimas da poluição não são incomuns. Em março deste ano, por exemplo, uma autópsia realizada em um animal achado morto na Capital do Espírito Santo apontou que havia no organismo dele quantidade assustadora de lixo: plásticos de diversos tamanhos, tipos e cores.