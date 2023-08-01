Fotojornalismo: tartaruga pede socorro em meio a lixo na Baía de Vitória

Uma cena da cidade na tarde desta terça-feira (1º) chamou a atenção do fotojornalista de A Gazeta Vitor Jubini. Em um ponto atrás de um shopping na Enseada do Suá, em Vitória — de onde é possível apreciar a vista da Terceira Ponte e a Baía de Vitória — o profissional se deparou com grande quantidade de lixo nas águas. E, ali no meio, surgiu uma tartaruga, como se pedisse socorro.