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Discussão acaba com troca de socos entre frentista e cliente em posto na Serra

Caso aconteceu na última terça-feira (4), em Chácara Parreiral; segundo o funcionário, o mesmo homem tinha abastecido o carro e saído sem pagar dois dias antes da briga

Publicado em 07 de Março de 2025 às 17:31

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

07 mar 2025 às 17:31
Um frentista de 53 anos foi agredido por um cliente em um posto de combustíveis em Chácara Parreiral, na Serra, na última terça-feira (4). A cena foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento do estabelecimento (veja acima). Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem sai da loja de conveniência, passa pelo frentista, retorna e os dois começam a discutir.
Em seguida, o funcionário tenta afastar o homem com as mãos e com um soco, mas o motorista parte para cima do frentista, que cai no chão após ser atingido diversas vezes no rosto. Após ser agredido, ele consegue levantar e bate no carro do homem com uma mesa. Logo depois, o cliente sai do local. Em conversa com o repórter Caíque Verli da TV Gazeta, o frentista contou que, antes de ser agredido, recebeu ameaças. “Ele disse que não iria pagar, que eu podia chamar a polícia. E disse ainda que iria me matar”, relatou.
Ainda segundo o funcionário, o mesmo homem tinha abastecido o carro e saído sem pagar dois dias antes da briga. “Ele chegou no carro com a esposa dele e pediu R$ 20 de álcool. Quando eu peguei a máquina para o pagamento, vi ele escondendo o cartão de crédito. Depois, ele me entregou um documento que não era dele e eu não pude aceitar. Após isso, ele acelerou o carro e foi embora”, descreveu.
Na manhã desta sexta-feira (7), o frentista afirmou que pretende registrar um boletim de ocorrência. Ele trabalhava no local havia  dois anos, mas, após a confusão, pediu para ser transferido para outro estabelecimento. “Quero que o motorista seja identificado e punido. Eu peço justiça. Apenas isso”, finalizou.

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