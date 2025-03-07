Discussão acaba com troca de socos entre frentista e cliente em posto na Serra

Um frentista de 53 anos foi agredido por um cliente em um posto de combustíveis em Chácara Parreiral, na Serra, na última terça-feira (4). A cena foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento do estabelecimento (veja acima). Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem sai da loja de conveniência, passa pelo frentista, retorna e os dois começam a discutir.

Em seguida, o funcionário tenta afastar o homem com as mãos e com um soco, mas o motorista parte para cima do frentista, que cai no chão após ser atingido diversas vezes no rosto. Após ser agredido, ele consegue levantar e bate no carro do homem com uma mesa. Logo depois, o cliente sai do local. Em conversa com o repórter Caíque Verli da TV Gazeta, o frentista contou que, antes de ser agredido, recebeu ameaças. “Ele disse que não iria pagar, que eu podia chamar a polícia. E disse ainda que iria me matar”, relatou.

Ainda segundo o funcionário, o mesmo homem tinha abastecido o carro e saído sem pagar dois dias antes da briga. “Ele chegou no carro com a esposa dele e pediu R$ 20 de álcool. Quando eu peguei a máquina para o pagamento, vi ele escondendo o cartão de crédito. Depois, ele me entregou um documento que não era dele e eu não pude aceitar. Após isso, ele acelerou o carro e foi embora”, descreveu.