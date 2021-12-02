Dia do Samba: ritmo uniu brasileiro e russa no Centro de Vitória

Uma conexão de amor entre o Brasil e a Rússia embalada pela música. Assim pode ser descrita a relação do casal Léo de Paula e Ekaterina Bessmertnova.
No Dia Nacional do Samba, celebrado nesta quinta-feira (2), os dois moradores de Vitória falam sobre a data e relação deles com o ritmo genuinamente brasileiro.
"A minha relação é basicamente de origem, de fundamento e de pertencimento. Nunca deixarei o samba e espero que o samba também não me deixe"
Léo de Paula é músico percussionista, professor, produtor e compositor de trilhas sonoras para espetáculos de teatro e dança. Já Ekaterina Bessmertnova é cantora e professora de canto.
Natural de Ufá, na Rússia, a primeira vez que ela esteve no Espírito Santo foi em 2015, quando assistiu uma apresentação da orquestra sinfônica do Espírito Santo na Catedral Metropolitana, no Centro de Vitória. Foi assim que ela e Léo se conheceram.
"O samba significa muito para mim nos últimos cinco anos que eu moro no Brasil. O gênero que eu mais canto, que representa o Brasil, a identidade do povo"
HISTÓRIA DO SAMBA
Considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o samba tem sua origem na mistura dos ritmos africanos trazidos pelos povos escravizados no Brasil.
A história conta que o Dia Nacional do Samba foi criado a partir da iniciativa de um vereador baiano, chamado Luis Monteiro da Costa, em homenagem ao sambista Ary Barroso.
A propagação do samba pelo país se deu, em grande parte, com a popularização das escolas de samba na década de 1930 e também da reprodução das canções desse gênero musical pelo rádio.
Os instrumentos de percussão são identificados como elemento fundamental do gênero. Nesse ritmo, o pandeiro, o surdo, o tamborim, a cuíca, o cavaquinho, o violão costumam dar o tom junto a tantos outros instrumentos.