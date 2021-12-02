Dia do Samba: ritmo uniu brasileiro e russa no Centro de Vitória

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Uma conexão de amor entre o Brasil e a Rússia embalada pela música. Assim pode ser descrita a relação do casal Léo de Paula e Ekaterina Bessmertnova.

No Dia Nacional do Samba, celebrado nesta quinta-feira (2), os dois moradores de Vitória falam sobre a data e relação deles com o ritmo genuinamente brasileiro.

"A minha relação é basicamente de origem, de fundamento e de pertencimento. Nunca deixarei o samba e espero que o samba também não me deixe" Léo de Paula - Músico

Léo de Paula é músico percussionista, professor, produtor e compositor de trilhas sonoras para espetáculos de teatro e dança. Já Ekaterina Bessmertnova é cantora e professora de canto.

Léo de Paula e Ekaterina Bessmertnova, casal de músicos e sambistas entrevistados sobre o DIa do Samba Crédito: Vitor Jubini

Natural de Ufá, na Rússia, a primeira vez que ela esteve no Espírito Santo foi em 2015, quando assistiu uma apresentação da orquestra sinfônica do Espírito Santo na Catedral Metropolitana, no Centro de Vitória . Foi assim que ela e Léo se conheceram.

"O samba significa muito para mim nos últimos cinco anos que eu moro no Brasil. O gênero que eu mais canto, que representa o Brasil, a identidade do povo" Ekaterina Bessmertnova - Professora de canto

HISTÓRIA DO SAMBA

Considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o samba tem sua origem na mistura dos ritmos africanos trazidos pelos povos escravizados no Brasil.

Bateria e samba da Boa Vista no Carnaval de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A história conta que o Dia Nacional do Samba foi criado a partir da iniciativa de um vereador baiano, chamado Luis Monteiro da Costa, em homenagem ao sambista Ary Barroso.

A propagação do samba pelo país se deu, em grande parte, com a popularização das escolas de samba na década de 1930 e também da reprodução das canções desse gênero musical pelo rádio.