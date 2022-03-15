Dia do consumidor: veja as 10 empresas campeãs de reclamações no Procon-ES

Consumidor paga compra Crédito: Freepik

O Dia do Consumidor é celebrado nesta terça-feira (15) em todo o mundo. Porém, nem tudo são flores, já que muitos ainda precisam recorrer à Justiça para obter ressarcimento de compras malsucedidas e órgãos de defesa do consumidor, como os Procons, para fazerem valer seus direitos.

A Gazeta reuniu as 10 empresas com mais reclamações na lista divulgada pelo Procon Estadual. Como parte das ações comemorativas desta semana, os Procons de todo o Brasil divulgaram o Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2021 e no Espírito Santo não foi diferente.reuniu as 10 empresas com mais reclamações na lista divulgada pelo Procon Estadual.

As reclamações registradas no documento correspondem a quase 1,5 mil processos administrativos analisados e concluídos pelo Procon-ES , no período de janeiro a dezembro de 2021, e que apresentam algum indicativo de lesão ou ameaça aos direitos dos consumidores.

As principais queixas são cobrança indevida, crédito consignado, alteração unilateral e descumprimento de contrato e produto ou serviço com vício de qualidade.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, destaca que o Cadastro de Reclamações Fundamentadas é um instrumento de orientação no mercado de consumo.

"A inclusão do nome na lista de fornecedores não configura uma sanção. O cadastro tem caráter educativo e preventivo. O objetivo é informar a sociedade sobre qual a situação dos fornecedores nos órgãos de defesa do consumidor, assim como a postura adotada por eles perante as reclamações." Rogério Athayde - Diretor-presidente do Procon-ES

RANKING DAS 10 EMPRESAS QUE TIVERAM MAIS RECLAMAÇÕES

LOJAS SIPOLATTI Líder com folga com 113 reclamações, que vão desde não pagamento de indenização a cobrança indevida. O banco paulista aparece com 69 reclamações, sendo os principais motivos contratos (não cumprimento, alteração, transferência, irregularidade, rescisão, etc.) e crédito consignado. Fechando o pódio temos outro banco paulista, com 61 reclamações. Contratos (não cumprimento, alteração, transferência, irregularidade, rescisão, etc.); cobranças indevidas e crédito consignado foram as principais reclamações. A operadora de telefonia teve 40 reclamações, sendo o principal motivo cobrança indevida/abusiva. A financeira mineira aparece em quinto, com 36 protestações. A principal foi envolvendo crédito consignado. A operadora de telefonia teve 34 reclamações, sendo o principal motivo cobrança indevida/abusiva. Mais uma operadora de telefonia no top 10, desta vez com 31 reclamações. O principal motivo também foi cobrança indevida/abusiva. Cobrança indevida, crédito consignado e contrato (não cumprimento, alteração, transferência, irregularidade, rescisão, etc.) foram os principais motivos para as 28 protestações registradas no Procon. A primeira loja aparecendo no ranking e empatada em reclamações com o Itaú, foram 28. O principal motivo: produto com vício. Fechando o ranking, temos mais uma loja e também com 28 reclamações. O principal motivo: produto com vício.

O QUE DIZEM AS EMPRESAS

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as 10 empresas que tiveram mais reclamações no órgão. O Bradesco respondeu que realiza intenso trabalho no acompanhamento das manifestações e priorização no encaminhamento de soluções.

Já o Banco BMG reafirmou o seu compromisso e empenho para solucionar os casos de maneira tempestiva.

A operadora de telefonia OI disse que continuará intensificando suas iniciativas com objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços para seus clientes em todo o país.