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Direito do Consumidor

Dia do consumidor: veja as 10 empresas campeãs de reclamações no Procon-ES

População  pode conferir os fornecedores de produtos e serviços com maior índice de reclamação e insatisfação no Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2021
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

15 mar 2022 às 19:19

Publicado em 15 de Março de 2022 às 19:19

Pagamento com cartão de crédito
Consumidor paga compra Crédito: Freepik
O Dia do Consumidor é celebrado nesta terça-feira (15) em todo o mundo. Porém, nem tudo são flores, já que muitos ainda precisam recorrer à Justiça para obter ressarcimento de compras malsucedidas e órgãos de defesa do consumidor, como os Procons, para fazerem valer seus direitos.
Como parte das ações comemorativas desta semana, os Procons de todo o Brasil divulgaram o Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2021 e no Espírito Santo não foi diferente. A Gazeta reuniu as 10 empresas com mais reclamações na lista divulgada pelo Procon Estadual.
As reclamações registradas no documento correspondem a quase 1,5 mil processos administrativos analisados e concluídos pelo Procon-ES, no período de janeiro a dezembro de 2021, e que apresentam algum indicativo de lesão ou ameaça aos direitos dos consumidores.
As principais queixas são cobrança indevida, crédito consignado, alteração unilateral e descumprimento de contrato e produto ou serviço com vício de qualidade. 

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O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, destaca que o Cadastro de Reclamações Fundamentadas é um instrumento de orientação no mercado de consumo. 
"A inclusão do nome na lista de fornecedores não configura uma sanção. O cadastro tem caráter educativo e preventivo. O objetivo é informar a sociedade sobre qual a situação dos fornecedores nos órgãos de defesa do consumidor, assim como a postura adotada por eles perante as reclamações."
Rogério Athayde - Diretor-presidente do Procon-ES
 RANKING DAS 10 EMPRESAS QUE TIVERAM MAIS RECLAMAÇÕES

LOJAS SIPOLATTI

Líder com folga com 113 reclamações, que vão desde não pagamento de indenização a cobrança indevida. 
O banco paulista aparece com 69 reclamações, sendo os principais motivos contratos (não cumprimento, alteração, transferência, irregularidade, rescisão, etc.) e crédito consignado. 
Fechando o pódio temos outro banco paulista, com 61 reclamações.  Contratos (não cumprimento, alteração, transferência, irregularidade, rescisão, etc.); cobranças indevidas e crédito consignado foram as principais reclamações.
A operadora de telefonia teve 40 reclamações, sendo o principal motivo cobrança indevida/abusiva. 
A financeira mineira aparece em quinto, com 36 protestações. A principal foi envolvendo crédito consignado.
A operadora de telefonia teve 34 reclamações, sendo o principal motivo cobrança indevida/abusiva.
Mais uma operadora de telefonia no top 10, desta vez com 31 reclamações. O principal motivo também foi cobrança indevida/abusiva.
Cobrança indevida, crédito consignado e contrato (não cumprimento, alteração, transferência, irregularidade, rescisão, etc.) foram os principais motivos para as 28 protestações registradas no Procon.
A primeira loja aparecendo no ranking e empatada em reclamações com o Itaú, foram 28. O principal motivo: produto com vício.
Fechando o ranking, temos mais uma loja e também com 28 reclamações. O principal motivo: produto com vício.
O QUE DIZEM AS EMPRESAS
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as 10 empresas que tiveram mais reclamações no órgão. O Bradesco respondeu que  realiza intenso trabalho no acompanhamento das manifestações e priorização no encaminhamento de soluções. 
Já o Banco BMG reafirmou o seu compromisso e empenho para solucionar os casos de maneira tempestiva.
A operadora de telefonia OI disse que continuará intensificando suas iniciativas com objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços para seus clientes em todo o país.
As outras sete empresas que formam o top 10 não responderam até o fechamento desta reportagem, que será atualizada assim que forem enviados os posicionamentos.

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