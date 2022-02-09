Procon denuncia cobrança de consumação mínima em bares e restaurantes do ES

O Procon denunciou ao MPF a prática ilegal de cobrança de consumação mínima em bares e restaurantes Crédito: Divulgação/Procon

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor ( Procon-ES ) enviou um ofício à Secretaria do Patrimônio da União - que é responsável pelos quiosques da Curva da Jurema, em Vitória - e ao Ministério Público Federal ( MPF ) denunciando a cobrança de consumação mínima em bares e restaurantes do Espírito Santo . A prática, cada vez mais comuns em estabelecimentos no Estado, é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o Procon também notificou o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) para que a legislação que proíbe este tipo de cobrança seja cumprida.

Conforme divulgado pelo instituto, a cobrança de consumação mínima foi debatida durante uma reunião que aconteceu no dia 27 de janeiro e que contou com a presença do Procon Estadual, do Ministério Público Estadual (MPE) e dos Procons municipais. O instituto ressaltou que a prática tem sido fiscalizada pelos órgãos de defesa do consumidor, que concordaram em enviar um ofício às entidades representantes de bares e restaurantes.

O Procon garantiu que está fazendo a fiscalização de bares e restaurantes do Estado Crédito: Procon Estadual/Divulgação

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, explicou que a fiscalização, porém, é complexa, já que, muitas vezes, não são encontrados avisos ou placas com a imposição da cobrança nos estabelecimentos.

"Impor limites quantitativos de consumo aos clientes é prática proibida pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. A lei está difundida há anos, mas todo Verão ocorre a mesma problemática. Os Procons estão fiscalizando e os estabelecimentos poderão ser multados”, ressaltou.