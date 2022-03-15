Dia do consumidor: Procon-ES fará atendimento em shopping de Vitória

Como forma de comemorar o Dia Internacional do Consumidor, nesta terça-feira (15), o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) vai realizar o atendimento aos consumidores no Shopping Vitória, das 13h às 20h. A equipe do Procon-ES levará aos consumidores orientações, registro de reclamação, além de fazer a distribuição de material educativo.
O atendimento será em frente à loja C&A Modas, no segundo piso, registrando reclamações sobre problemas com energia elétrica, água, telefonia, internet, TV por assinatura, compras, defeitos em produtos, financiamentos, planos de saúde, cartões de crédito e outros problemas relacionados ao consumo.
Para a abertura de reclamação, é preciso que o consumidor tenha em mãos a Carteira de Identidade, o CPF, o comprovante de residência, além de documentos que possam comprovar a reclamação, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, boletos, entre outros.
O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, explicou que essa ação tem o objetivo de aproximar e facilitar o acesso do consumidor aos seus direitos, tendo em vista a dificuldade ou falta de tempo, algumas vezes, de se deslocar até a sede para registrar a reclamação. Por essa razão, o Procon-ES vai atender até as 20 horas”, informou.
“Convidamos o consumidor que estiver circulando pelo Shopping Vitória, que procure a equipe para esclarecer as suas dúvidas de consumo ou registrar uma reclamação. A nossa equipe estará à disposição dos consumidores e também dos lojistas. É uma excelente oportunidade!”, afirmou.