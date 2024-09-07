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Desfile de 7 de setembro em Vitória tem show de helicópteros e navio da Marinha

Celebração coloriu a Avenida Beira Mar com desfiles militares e escolares na manhã deste sábado (7)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 set 2024 às 12:17

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 12:17

O desfile cívico-militar de 7 de setembro movimentou o Centro de Vitória com as atividades de celebração à Independência do Brasil. Iniciado na manhã deste sábado na Avenida Beira Mar, o desfile contou com pelo menos três aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) sobrevoando o mar da baía da Capital e carregando a bandeira do Espírito Santo e do Brasil.
No mar, o navio patrulha da Marinha também integrou celebração e fez a alegria dos espectadores ao 'buzinar' para as arquibancadas. Na pista da Beira-Mar, além do tradicional desfile de militares, escolas também cruzaram a avenida esbanjando cor e muita música para a comemoração da data.
Entre as autoridades presentes estavam o governador Renato Casagrande, os deputados Denninho Silva e Bispo Alves e também Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória e responsável por hastear a bandeira da Capital na celebração. Também participaram do evento os comandantes dos Bombeiros da Polícia Militar.

Desfile de 7 de setembro em Vitória tem show de helicópteros e navio da Marinha

Grito dos Excluídos

Perto da Beira-Mar, a Ilha do Príncipe foi o ponto de encontro dos manifestantes do Grito dos Excluídos, reunindo grupos culturais e voltados para a garantia dos direitos da população negra, LGBTQIA+ e pelo direito das mulheres na sociedade. Segundo a organização, cerca de duas mil pessoas se reuniram para a passeata que seguiu rumo ao Palácio Anchieta.
Grito dos Excluídos teve suas ações concentradas na Ilha do Príncipe, em Vitória
Grito dos Excluídos teve suas ações concentradas na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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