No mar, o navio patrulha da Marinha também integrou celebração e fez a alegria dos espectadores ao 'buzinar' para as arquibancadas. Na pista da Beira-Mar, além do tradicional desfile de militares, escolas também cruzaram a avenida esbanjando cor e muita música para a comemoração da data.

Entre as autoridades presentes estavam o governador Renato Casagrande, os deputados Denninho Silva e Bispo Alves e também Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória e responsável por hastear a bandeira da Capital na celebração. Também participaram do evento os comandantes dos Bombeiros da Polícia Militar.

Desfile de 7 de setembro em Vitória tem show de helicópteros e navio da Marinha

Grito dos Excluídos

Perto da Beira-Mar, a Ilha do Príncipe foi o ponto de encontro dos manifestantes do Grito dos Excluídos, reunindo grupos culturais e voltados para a garantia dos direitos da população negra, LGBTQIA+ e pelo direito das mulheres na sociedade. Segundo a organização, cerca de duas mil pessoas se reuniram para a passeata que seguiu rumo ao Palácio Anchieta.