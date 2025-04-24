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Dentista resgata avó que caiu em vão de elevador em prédio de Cachoeiro

Marilene Grancieri, de 74 anos, seguia para o consultório do neto que trabalha no Edifício Clinical Center e não observou que a porta abriu sem a presença do meio de transporte

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:23

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

24 abr 2025 às 17:23
Idosa ficou ferida após cair em vão de elevador em Cachoeiro de Itapemirim
Idosa ficou ferida após cair em vão de elevador em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Hiago Menegardo
Uma idosa ficou ferida ao cair no vão de um elevador do Edifício Clinical Center, localizado no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (24) quando Marilene Grancieri, de 74 anos, seguia até o consultório do neto, que atua como dentista no edifício. Quando a porta se abriu, a mulher não percebeu que o elevador não estava no andar e acabou caindo ao tentar entrar.
Duas mulheres que estavam no prédio correram para chamar o neto da vítima, que aguardava pela familiar no consultório. Após descer as escadas correndo, ele entrou no vão e conseguiu levantar a avó. Em seguida, uma mulher grávida que estava no local, mas que não foi identificada, ajudou a cuidar da idosa até que o Samu/192 chegasse.
"Fiquei com medo de o elevador voltar, esmagar ela e matar ela ali, amassada na minha frente [...] Foi tudo muito rápido, fiquei esperando ajuda, mas ninguém chegou. Pedi minha vó para me abraçar, Deus me deu força para colocar ela na base do elevador e uma moça que estava gestante ajudou ela a se levantar"
Hiago Menegardo - Neto da vítima e cirurgião-dentista
Segundo o familiar, após o resgate, o Samu/192 foi acionado e a idosa foi levada para o Hospital Unimed. Ela se queixava de dores no quadril e na cabeça, que estava inchada devido ao impacto da queda. Após passar por atendimento médico, ela recebeu alta e foi liberada. A reportagem tenta localizar o proprietário do prédio. O espaço segue aberto para manifestação.

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