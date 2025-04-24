Dentista resgata avó que caiu em vão de elevador em prédio de Cachoeiro

Uma idosa ficou ferida ao cair no vão de um elevador do Edifício Clinical Center, localizado no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (24) quando Marilene Grancieri, de 74 anos, seguia até o consultório do neto, que atua como dentista no edifício. Quando a porta se abriu, a mulher não percebeu que o elevador não estava no andar e acabou caindo ao tentar entrar.
Duas mulheres que estavam no prédio correram para chamar o neto da vítima, que aguardava pela familiar no consultório. Após descer as escadas correndo, ele entrou no vão e conseguiu levantar a avó. Em seguida, uma mulher grávida que estava no local, mas que não foi identificada, ajudou a cuidar da idosa até que o Samu/192 chegasse.
"Fiquei com medo de o elevador voltar, esmagar ela e matar ela ali, amassada na minha frente [...] Foi tudo muito rápido, fiquei esperando ajuda, mas ninguém chegou. Pedi minha vó para me abraçar, Deus me deu força para colocar ela na base do elevador e uma moça que estava gestante ajudou ela a se levantar"
Segundo o familiar, após o resgate, o Samu/192 foi acionado e a idosa foi levada para o Hospital Unimed. Ela se queixava de dores no quadril e na cabeça, que estava inchada devido ao impacto da queda. Após passar por atendimento médico, ela recebeu alta e foi liberada. A reportagem tenta localizar o proprietário do prédio. O espaço segue aberto para manifestação.