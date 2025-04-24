Dentista resgata avó que caiu em vão de elevador em prédio de Cachoeiro

Duas mulheres que estavam no prédio correram para chamar o neto da vítima, que aguardava pela familiar no consultório. Após descer as escadas correndo, ele entrou no vão e conseguiu levantar a avó. Em seguida, uma mulher grávida que estava no local, mas que não foi identificada, ajudou a cuidar da idosa até que o Samu/192 chegasse.