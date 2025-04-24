PF realiza operação no ES e outros Estados para combater envio ilegal de remédios

Uma operação batizada de Dose Clandestina foi realizada nesta quinta-feira (24) pela Polícia Federal, com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para desarticular um grupo criminoso responsável pela aquisição fraudulenta de medicamentos no Brasil e envio ilegal de mais de uma tonelada ao exterior. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares nos Estados de Goiás, São Paulo, Paraná, Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, além do Distrito Federal.