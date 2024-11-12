Foto mostra aves resgatadas durante a operação junto com equipe que atuou na operação Crédito: Iema

Imagens fornecidas pelo Iema revelam a presença de troféus para premiar os participantes, além de um espaço "personalizado" para a competição ilegal, considerada pelo órgão como um ataque à fauna.

No local da operação havia troféus para participantes de torneio ilegal Crédito: Iema

Segundo a Coordenação de Fauna (CFAU) do Iema, ao chegarem no local, os fiscais constataram que os participantes haviam fugido antes da chegada da polícia, levando a maioria das aves envolvidas. No entanto, quatro aves foram apreendidas: dois trinca-ferros machos e um casal de coleiros, sendo que um macho foi encontrado sem anilha, escondido atrás de uma porta, sugerindo que seria resgatado posteriormente.

Foto mostra local onde ocorreria torneio de aves silvestres Crédito: Divulgação/Iema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também deu apoio à operação, encontrando outras aves silvestres em veículos próximos ao local. As características das gaiolas, as placas de identificação e a presença de fêmeas junto a machos indicavam que as aves poderiam pertencer a participantes do torneio.

Your browser does not support the audio element. De troféus a "espaço personalizado": operação mira torneio ilegal de aves em Iconha

Segundo Cosme Carvalho, chefe do setor de Fauna, a operação foi planejada para reforçar o cumprimento da legislação ambiental e demonstrar o compromisso do Iema com os criadores amadores de passeriformes que seguem as normas da Instrução Normativa (IN) Iema 006/2017.

"Reforçamos nosso empenho na preservação ambiental e na conscientização da população sobre a importância de proteger a fauna capixaba. Continuaremos com novas operações na região para fortalecer essa missão" Cosme Carvalho - Coordenador de Fauna do Iema

Denúncias podem ser feitas presencialmente no Protocolo Geral do Iema ou de forma digital, acessando a seção " Denúncias " no site oficial do Instituto.