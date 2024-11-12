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Crime contra fauna

De troféus a "espaço personalizado": operação mira torneio ilegal de aves em Iconha

Imagens fornecidas pelo Iema revelam a presença de troféus para premiar os participantes, além de um galpão montado para receber competidores com as respectivas aves silvestres

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 18:53

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

12 nov 2024 às 18:53
Foto mostra aves resgatadas durante a operação junto com equipe que atuou na operação
Foto mostra aves resgatadas durante a operação junto com equipe que atuou na operação Crédito: Iema
Uma operação conjunta entre o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) e o serviço de inteligência da Polícia Militar mirou um possível torneio ilegal de aves silvestres, no último domingo (9), em Duas Barras, na cidade de Iconha, no Sul do Espírito Santo.
Imagens fornecidas pelo Iema revelam a presença de troféus para premiar os participantes, além de um espaço "personalizado" para a competição ilegal, considerada pelo órgão como um ataque à fauna.
No local da operação havia troféus para participantes de torneio ilegal
No local da operação havia troféus para participantes de torneio ilegal Crédito: Iema
Segundo a Coordenação de Fauna (CFAU) do Iema, ao chegarem no local, os fiscais constataram que os participantes haviam fugido antes da chegada da polícia, levando a maioria das aves envolvidas. No entanto, quatro aves foram apreendidas: dois trinca-ferros machos e um casal de coleiros, sendo que um macho foi encontrado sem anilha, escondido atrás de uma porta, sugerindo que seria resgatado posteriormente.
Foto mostra local onde ocorreria torneio
Foto mostra local onde ocorreria torneio de aves silvestres Crédito: Divulgação/Iema
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também deu apoio à operação, encontrando outras aves silvestres em veículos próximos ao local. As características das gaiolas, as placas de identificação e a presença de fêmeas junto a machos indicavam que as aves poderiam pertencer a participantes do torneio.
De troféus a "espaço personalizado": operação mira torneio ilegal de aves em Iconha
Segundo Cosme Carvalho, chefe do setor de Fauna, a operação foi planejada para reforçar o cumprimento da legislação ambiental e demonstrar o compromisso do Iema com os criadores amadores de passeriformes que seguem as normas da Instrução Normativa (IN) Iema 006/2017.
"Reforçamos nosso empenho na preservação ambiental e na conscientização da população sobre a importância de proteger a fauna capixaba. Continuaremos com novas operações na região para fortalecer essa missão"
Cosme Carvalho - Coordenador de Fauna do Iema
Denúncias podem ser feitas presencialmente no Protocolo Geral do Iema ou de forma digital, acessando a seção "Denúncias" no site oficial do Instituto.

O que são os criadores amadores de passeriformes

De acordo com o Ibama, criadores amadores de passeriformes são indivíduos que mantêm em cativeiro, sem fins comerciais, aves nativas da ordem passeriformes. A criação de pássaros da fauna brasileira em cativeiro é permitida, desde que sigam as normas legais estabelecidas.

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