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De NY para Cariacica: luminárias com IA são instaladas na Expedito Garcia

Iniciativa faz parte do projeto piloto Conecta 5G, gerenciado pelo Ministério das Comunicações; Cariacica é a primeira cidade do Estado a receber a tecnologia

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2023 às 16:40
Luminárias inteligentes instaladas na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica
Luminárias inteligentes instaladas na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Roberto Pratti
Reconhecimento facial, wi-fi, tecnologia 5G e segurança pública. Estas são algumas das atribuições das oito luminárias inteligentes instaladas em pontos estratégicos da Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica, no início do mês de abril. Mais do que apenas iluminar, os equipamentos vão levar diversas tecnologias para a região e, em breve, serão integradas ao sistema de videomonitoramento da cidade. 
A novas luminárias, que vão monitorar cerca de 400 metros da avenida, são consideradas um modelo inovador no Espírito Santo. Cariacica é o primeiro município do Estado a receber a tecnologia, que também está sendo testada em outras onze cidades do Brasil. A iniciativa faz parte do projeto piloto Conecta 5G, gerenciado pelo Ministério das Comunicações e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).  

Plataforma utilizada até em NY

Em entrevista à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, o subsecretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Cariacica, Teófilo Dias, explicou que as luminárias contam com câmeras com inteligência artificial para reconhecimento facial, que possuem um banco de dados capaz de armazenar informações durante 45 dias. Segundo ele, uma equipe da secretaria de defesa social do município está sendo capacitada para manusear a plataforma com tecnologia israelense. 
"Trata-se de uma plataforma israelense, que é utilizada em grandes cidades do mundo, como Nova York. No momento que for capturada uma imagem de uma pessoa que tenha algum tipo de restrição junto às autoridades policiais, a autoridade será acionada para os devidos tratamentos"
Teófilo Dias  - Subsecretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Cariacica
Imagens capturadas por luminárias inteligentes instaladas na Avenida Expedito Garcia
Imagens capturadas por luminárias inteligentes instaladas na Avenida Expedito Garcia Crédito: Roberto Pratti
As oito luminárias ainda contam com wi-fi disponível e uma rede 5G privada. O subsecretário explica que para se conectar basta acessar as configurações do celular e selecionar a rede "Cariacica Digital Wi-Fi Livre", que já existe em mais de 50 locais e praças no município. 
"Com essa tecnologia, além da cidade estar mais limpa visualmente, a gente entrega videomonitoramento, reconhecimento facial, wi-fi, sensor de chuva, implementa controle semafórico e também integra internet de alta qualidade para a população"
Teófilo Dias - Subsecretário de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Cariacica

Conecta 5G

Segundo o gerente de Novos Negócios da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Tiago Faierstin, as luminárias são sinônimo de inovação e tecnologia para Cariacica.
"É consenso mundial que o 5G não veio só para a telefonia móvel, veio para as cidades inteligentes, influenciando positivamente no dia a dia das pessoas. Algumas cidades já estão entrando em contato conosco à procura desta tecnologia, que pode gerar receitas acessórias para o município"
Tiago Faierstin - Gerente de Novos Negócios da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Com informações da repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta. 

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