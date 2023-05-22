De caixinha ao em pó: preço do leite aumenta no Espírito Santo

Só esse ano, a variação no preço de leite e derivados foi de 25%. É natural que, quando um produto fica mais caro, os consumidores busquem outras alternativas, mas o leite é um alimento difícil de substituir. E está complicado, pois os preços estão aumentando.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos últimos 12 meses, o preço do leite longa vida subiu 18% e do leite em pó quase 20%.
De janeiro a maio de 2023, o preço do leite integral de caixinha variou mais de 25%, chegando a 5 reais – fora o pico, em que o leite chegou a custar 7 reais.
Preço do leite aumenta no Espírito Santo