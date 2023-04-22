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De bengala a artigos de sex shop: os itens perdidos no Aeroporto de Vitória

Objetos ficam guardados por 90 dias e, caso não sejam retirados, são doados para instituições de caridade ou repassados aos Correios, no caso de documentos de identificação pessoal

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2023 às 18:04
Objetos pessoais esquecidos no Aeroporto de Vitória
Objetos pessoais esquecidos no Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução | Aeroporto de Vitória
Entre uma espera de conexão e os passos acelerados para não perder um voo, existe uma sala no Aeroporto de Vitória destinada ao esquecimento. Não de pessoas, mas de objetos pessoais deixados sem querer por passageiros. E eles são os mais variados, vão desde bengala, aparelhos ortodônticos, artigos de sex shop e óculos a computadores, tabletes, livros e relógios.
De acordo com a empresa que administra o Aeroporto de Vitória, Zurich Airport, o local onde os passageiros mais esquecem objetos são os banheiros, os canais de inspeção e a sala de embarque.
"Nos banheiros costumam ser deixadas bolsas e sacolas. Já na sala de embarque, livros, eletrônicos e objetos usados para entreter são os mais esquecidos. Computadores, celulares, cintos e documentos são os itens mais esquecidos nos canais de inspeção", diz Fernando Castro, gerente do aeroporto.
Segundo o Aeroporto de Vitória, os objetos esquecidos ficam guardados em uma sala no terminal destinada exclusivamente para isso. Lá, os itens são separados de acordo com o mês em que foram esquecidos.
Relógios, jóias e documentos pessoais estão entre itens esquecidos
Relógios, jóias e documentos pessoais estão entre itens esquecidos Crédito: Reprodução | Aeroporto de Vitória
Os objetos ficam guardados por 90 dias e, caso não sejam retirados, são doados para instituições de caridade ou repassados aos Correios (no caso de documentos de identificação pessoal).
Segundo a gerente do aeroporto, é satisfatório quando as pessoas recuperam os objetos de valor afetivo esquecidos no local. "Já tivemos o caso de uma passageira que havia perdido o álbum de fotos do seu casamento e de uma senhora que recuperou um envelope com fotos antigas da filha que seriam usadas em uma homenagem de formatura”, lembra Fernanda Castro.
Itens mais esquecidos:
  • Joias e bijuterias; 
  • Aparelhos ortodônticos; 
  • Tabletes; 
  • Computadores e mouses; 
  • Celulares; 
  • Cintos; 
  • Documentos; 
  • Relógios; 
  • Óculos de sol; 
  • Óculos de grau; 
  • Fone de ouvido; 
  • Carregadores; 
  • Chaves;
  • Livros;
  • Álbum de fotos;
  • Cartão de vacinação; 
  • Remédios; 
  • Nécessaire; 
  • Itens de sex shop; 
  • Bengalas.

O que fazer em caso de esquecimento de objetos?

Em caso de perda de algum item no Aeroporto de Vitória, a empresa Zurich Airport orienta que o passageiro entre em contato pelo e-mail [email protected].
Após o contato, são solicitadas algumas informações, como data, horário aproximado e local da perda, além de algumas caraterísticas do objeto para que seja verificado se algum item esquecido fecha com a descrição.
A retirada do objeto deve ser feita no próprio aeroporto. No caso de aparelhos eletrônicos que necessitam de senha para serem utilizados, o desbloqueio pelo usuário indica a propriedade do objeto.
Com informações do g1 ES

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