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Pandemia

De 927 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 53 estão disponíveis

De acordo com dados divulgados pela Sesa, das 927 vagas disponíveis, 874 estão ocupadas, elevando a taxa de ocupação Covid-19 para 94,28%

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 19:15

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

01 abr 2021 às 19:15
ES espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid nas próximas semanas
ES espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid nas próximas semanas Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
Mesmo usando sua disponibilidade máxima para o enfrentamento do novo coronavírus, que é de 927 vagas, o Espírito Santo possuiu apenas 53 leitos de UTI disponíveis para tratar casos graves de Covid-19.
O preocupante número foi divulgado na tarde deste quinta-feira (1), pelo Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). De acordo com os dados, das 927 vagas disponíveis, 874 estão ocupadas, elevando a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 a 94,28%.  Na quarta-feira (31), esse dígito era de 93,33%, portanto, uma leve piora nos índices, mesmo com a ampliação do número de vagas nas Unidades de Terapia Intensiva. 
A situação mais crítica se mantém no Norte do Espírito Santo, que atingiu, nesta quinta, 100% de ocupação. Portanto, não há mais leitos disponíveis. Na Região Metropolitana, a taxa  de ocupação chegou a 95,96%. Nas áreas Central e Sul, os números são, respectivamente, 92% e 85,99%.

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Dos 31 hospitais que possuem leitos de UTI - entre os públicos, filantrópicos e os privados onde o Estado compra leitos - 18 estão  lotados. São eles:
  1. HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
  2. HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 
  3. HOSPITAL GERAL DE LINHARES 
  4. HOSPITAL RIO DOCE
  5. HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS 
  6. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
  7. HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC 
  8. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
  9. HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA 
  10. HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
  11. HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA
  12. HOSPITAL SÃO CAMILO 
  13. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES (HUCAM) 
  14. HOSPITAL VITÓRIA
  15. VILA VELHA HOSPITAL 
  16. HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
  17. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
  18. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI
Somente 53, dos 927 leitos destinados aos pacientes em estado grave de Covid-19, ainda podem receber pacientes no Estado nesta quinta-feira (1). As vagas não ocupadas estão distribuídas entre 13 hospitais:
  1. CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 VAGAS
  2. HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 VAGAS
  3. HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - 3 VAGAS
  4. HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE  - 4 VAGAS
  5. HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 4 VAGAS
  6. HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 9 VAGAS
  7. HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 1 VAGA
  8. HOSPITAL SANTA MÔNICA - 3 VAGAS
  9. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 1 VAGA
  10. HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 1 VAGA
  11. HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI  - 9 VAGAS
  12. HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 8 VAGAS
  13. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO - 4 VAGAS

MEDIDAS RESTRITIVAS

Para tentar frear o avanço do coronavírus e um colapso do sistema de saúde do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande anunciou medidas mais restritivas para o Estado. A quarentena foi prorrogada para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, para diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Com os números de vagas nas UTIs cada vez menor, é essencial manter o isolamento social e respeitar as medidas restritivas. 
Além disso, alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista:
  • Comércio atacadista (exceção aos atacarejos),
  • Lojas de material de construção;
  • Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
  • Casas lotéricas;
  • Atividades de pesca no mar.
O transporte coletivo também foi suspenso em todo o Estado até o próximo dia 4. A medida vale para todas as modalidades, incluindo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além do sistema ferroviário, que liga Cariacica a Belo Horizonte (MG).

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