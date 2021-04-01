De 927 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 53 estão disponíveis

Mesmo usando sua disponibilidade máxima para o enfrentamento do novo coronavírus, que é de 927 vagas, o Espírito Santo possuiu apenas 53 leitos de UTI disponíveis para tratar casos graves de Covid-19.
O preocupante número foi divulgado na tarde deste quinta-feira (1), pelo Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). De acordo com os dados, das 927 vagas disponíveis, 874 estão ocupadas, elevando a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 a 94,28%. Na quarta-feira (31), esse dígito era de 93,33%, portanto, uma leve piora nos índices, mesmo com a ampliação do número de vagas nas Unidades de Terapia Intensiva.
A situação mais crítica se mantém no Norte do Espírito Santo, que atingiu, nesta quinta, 100% de ocupação. Portanto, não há mais leitos disponíveis. Na Região Metropolitana, a taxa de ocupação chegou a 95,96%. Nas áreas Central e Sul, os números são, respectivamente, 92% e 85,99%.
Dos 31 hospitais que possuem leitos de UTI - entre os públicos, filantrópicos e os privados onde o Estado compra leitos - 18 estão lotados. São eles:
- HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
- HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES
- HOSPITAL GERAL DE LINHARES
- HOSPITAL RIO DOCE
- HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
- HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC
- HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
- HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA
- HOSPITAL SÃO CAMILO
- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES (HUCAM)
- HOSPITAL VITÓRIA
- VILA VELHA HOSPITAL
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI
Somente 53, dos 927 leitos destinados aos pacientes em estado grave de Covid-19, ainda podem receber pacientes no Estado nesta quinta-feira (1). As vagas não ocupadas estão distribuídas entre 13 hospitais:
- CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 VAGAS
- HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - 3 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 4 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 4 VAGAS
- HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 9 VAGAS
- HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 1 VAGA
- HOSPITAL SANTA MÔNICA - 3 VAGAS
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 1 VAGA
- HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 1 VAGA
- HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI - 9 VAGAS
- HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 8 VAGAS
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO - 4 VAGAS
MEDIDAS RESTRITIVAS
Para tentar frear o avanço do coronavírus e um colapso do sistema de saúde do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande anunciou medidas mais restritivas para o Estado. A quarentena foi prorrogada para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, para diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Com os números de vagas nas UTIs cada vez menor, é essencial manter o isolamento social e respeitar as medidas restritivas.
Além disso, alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista:
- Comércio atacadista (exceção aos atacarejos),
- Lojas de material de construção;
- Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
- Casas lotéricas;
- Atividades de pesca no mar.
O transporte coletivo também foi suspenso em todo o Estado até o próximo dia 4. A medida vale para todas as modalidades, incluindo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além do sistema ferroviário, que liga Cariacica a Belo Horizonte (MG).