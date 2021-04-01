De 927 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 53 estão disponíveis

ES espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid nas próximas semanas Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

53 leitos de UTI disponíveis para tratar casos graves de Covid-19. Mesmo usando sua disponibilidade máxima para o enfrentamento do novo coronavírus , que é de 927 vagas, o Espírito Santo possuiu apenaspara tratar casos graves de Covid-19.

O preocupante número foi divulgado na tarde deste quinta-feira (1), pelo Painel Ocupação de Leitos , ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) . De acordo com os dados, das 927 vagas disponíveis, 874 estão ocupadas, elevando a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid-19 a 94,28%. Na quarta-feira (31), esse dígito era de 93,33%, portanto, uma leve piora nos índices, mesmo com a ampliação do número de vagas nas Unidades de Terapia Intensiva.

100% de ocupação. Portanto, não há mais leitos disponíveis. Na 95,96%. Nas áreas Central e Sul, os números são, respectivamente, 92% e 85,99%. A situação mais crítica se mantém no Norte do Espírito Santo , que atingiu, nesta quinta,. Portanto, não há mais leitos disponíveis. Na Região Metropolitana , a taxa de ocupação chegou a. Nas áreas Central e Sul, os números são, respectivamente,

Dos 31 hospitais que possuem leitos de UTI - entre os públicos, filantrópicos e os privados onde o Estado compra leitos - 18 estão lotados. São eles:

HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES HOSPITAL GERAL DE LINHARES HOSPITAL RIO DOCE HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA HOSPITAL SÃO CAMILO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES (HUCAM) HOSPITAL VITÓRIA VILA VELHA HOSPITAL HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI

Somente 53, dos 927 leitos destinados aos pacientes em estado grave de Covid-19, ainda podem receber pacientes no Estado nesta quinta-feira (1). As vagas não ocupadas estão distribuídas entre 13 hospitais:

CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 VAGAS HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 VAGAS HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA - 3 VAGAS HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HEUE - 4 VAGAS HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 4 VAGAS HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES - 9 VAGAS HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN - 1 VAGA HOSPITAL SANTA MÔNICA - 3 VAGAS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 1 VAGA HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 1 VAGA HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI - 9 VAGAS HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 8 VAGAS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO - 4 VAGAS

MEDIDAS RESTRITIVAS

Além disso, alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista:

Comércio atacadista (exceção aos atacarejos),

Lojas de material de construção;

Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);

Casas lotéricas;

Atividades de pesca no mar.