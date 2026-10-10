Da ansiedade aos 16 km: como cooperativa do ES mudou a vida de funcionários

Perder peso, dormir melhor, ter mais disposição e encontrar na atividade física uma forma de cuidar também da saúde emocional. Para três moradores da Grande Vitória, no Espírito Santo, colocar um tênis e começar a correr acabou provocando mudanças que foram muito além do exercício.





Francielly Figueira Penitente, de 32 anos, coordenadora comercial, Victor Costa Luz, de 32 anos, líder administrativo, e Luana Nass Folador, de 31 anos, começaram a correr em momentos diferentes e por motivos diferentes. Um começou depois de enfrentar períodos de ansiedade. Outro buscava mais qualidade de vida. A terceira, que desde criança não gostava de fazer exercícios, começou quase por acaso.





Em comum, os três são funcionários do Grupo Águia Branca e cooperados da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Águia Branca (Cooperáguia).





Depois que a corrida entrou na rotina, eles passaram a contar também com um incentivo para participar de provas: a cooperativa reembolsa 50% do valor da inscrição, limitado a R$ 200.