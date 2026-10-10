Douglas Ruas é eleito governador do Rio em 1º turno após TRE retotalizar votos

Apesar do trâmite, Tavares ressaltou que o resultado divulgado hoje indica de fato que Ruas que foi eleito em primeiro turno: "É certo que o procedimento formal exige a decisão plenária, mas não é menos certo que, ao final da retotalização realizada daqui a pouco, todos nós saberemos com certeza se o número de votos alcançados por algum candidato foi superior aos 50% exigidos constitucionalmente."