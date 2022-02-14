Crianças agora podem se vacinar sem agendamento em Cachoeiro

Vacinação pode ser feita nas unidades básicas e na Policlínica Municipal Crédito: Márcia Leal/PMCI

Covid-19 sem agendamento prévio em A partir desta segunda-feira (14), crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades podem se vacinar contra asem agendamento prévio em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A prefeitura espera que a abertura por demanda espontânea contribua para elevar o percentual de crianças vacinadas.

Para as crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades, a vacinação na cidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu.

As crianças de 5 anos sem comorbidades e de 5 a 11 anos com comorbidades também podem se vacinar sem agendamento, porém, em unidades específicas - nos postos dos bairros Vila Rica (somente sextas-feiras), Jardim Itapemirim, Village da Luz, Aquidaban e Zumbi. Para esse público, a vacina utilizada é a pediátrica da Pfizer, enquanto as outras crianças podem tomar o mesmo imunizante da Coronavac utilizado em adultos.

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da vacinação, manifestando sua concordância. Em caso de ausência, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito. Também é necessário levar os documentos da criança: documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

Caso a criança apresente sintomas de quadro de síndrome gripal, como febre, tosse e dor no corpo, é necessário aguardar um prazo de 30 dias para a aplicação do imunizante.